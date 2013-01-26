  1. حوزه و دانشگاه
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

راه اندازی دانشکده "کارآفرین هنر وگردشگری" در دانشگاه هنر اصفهان

راه اندازی دانشکده "کارآفرین هنر وگردشگری" در دانشگاه هنر اصفهان

رئیس دانشگاه هنر اصفهان از افتتاح دو دانشکده در بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: دانشکده کارآفرین هنر و گردشگری برای اولین بار در کشور در این دانشگاه راه اندازی شد.

دکتر فرهنگ مظفردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشکده کارآفرینی در دانشگاه هنر اصفهان احداث شده بود اما عنوان جدید دانشکده با گروه‌های جدید، تحت عنوان  دانشکده "کارآفرین هنر و گردشگری" برای اولین بار در ایران فعالیت خود را در این دانشگاه با رشته‌های کارآفرینی، اقتصاد هنر، کارآفرینی فرهنگی و همچنین رشته های گردشگری، هتلداری و موزه از بهمن ماه آغاز می کند.

وی ادامه داد: دانشکده صنایع دستی دانشگاه هم با سه گروه مشخص، فعالیت خود را رسما از بهمن ماه آغاز می کند این دانشکده در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش خواهد کرد و رشته های فرش و کتابت و نگارگری در این دانشکده تدریس خواهد شد.
 
رئیس دانشگاه هنر اصفهان یادآورشد: دانشکده کارآفرین هنر و گردشگری هم در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت خواهد کرد و رشته موزه در مقطع لیسانس،  رشته کارآفرینی و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و رشته‌هایی نظیر اقتصاد هنر در مقطع دکتری ارایه خواهد شد.
 
کد مطلب 1800423

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