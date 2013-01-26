راه اندازی دانشکده "کارآفرین هنر وگردشگری" در دانشگاه هنر اصفهان

دکتر فرهنگ مظفردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشکده کارآفرینی در دانشگاه هنر اصفهان احداث شده بود اما عنوان جدید دانشکده با گروه‌های جدید، تحت عنوان دانشکده "کارآفرین هنر و گردشگری" برای اولین بار در ایران فعالیت خود را در این دانشگاه با رشته‌های کارآفرینی، اقتصاد هنر، کارآفرینی فرهنگی و همچنین رشته های گردشگری، هتلداری و موزه از بهمن ماه آغاز می کند.

وی ادامه داد: دانشکده صنایع دستی دانشگاه هم با سه گروه مشخص، فعالیت خود را رسما از بهمن ماه آغاز می کند این دانشکده در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش خواهد کرد و رشته های فرش و کتابت و نگارگری در این دانشکده تدریس خواهد شد.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان یادآورشد: دانشکده کارآفرین هنر و گردشگری هم در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت خواهد کرد و رشته موزه در مقطع لیسانس، رشته کارآفرینی و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و رشته‌هایی نظیر اقتصاد هنر در مقطع دکتری ارایه خواهد شد.

