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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

فعال خبر داد:

شش میلیارد ریال برای توسعه فرهنگی بقعه خواجه مراد مشهد سرمایه گذاری شد

شش میلیارد ریال برای توسعه فرهنگی بقعه خواجه مراد مشهد سرمایه گذاری شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر بقعه متبرکه خواجه مراد مشهد گفت: شش میلیارد ریال در دو سال اخیر برای توسعه، عمران و برنامه های فرهنگی این بقعه سرمایه گذاری شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فعال روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: بخش اعظم این سرمایه گذاری از محل درآمدها، نذورات و کمک های اهدایی زائران تامین شده است.

وی اظهارداشت: توسعه و عمران بقعه متبرکه خواجه مراد با هدف تامین رفاه، آرامش زائران و زیبا سازی محیط انجام شده است .

فعال گفت: درقالب طرح توسعه وعمران بقعه مذکور سامانه های گرمایی و سرمایی، کاشیکاری و رواق ها،‌ افزایش درهای ورودی و خروجی، ایجاد کفشداری و انتقال مسیل آب وافزایش تعداد سرویس های بهداشتی انجام شده است.

وی بیان کرد: درهمین راستا آیینه کاری گنبد بالای ضریح، کاشیکاری محراب، ‌نقاشی ‌طلاکاری و نقره کاری بخشی از سقف شبستان توسط استادکاران زبردست انجام شده است.

مدیر بقعه متبرکه خواجه مراد مشهد به برنامه های فرهنگی اشاره کرد و گفت: درایام طول سال برگزاری کلاس های فرهنگی و مذهبی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: کلاس های قرآن، اخلاق، حلقه های معرفت، ایجاد کتابخانه با سیستم بازو برنامه های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان در هر جمعه ازبرنامه های فرهنگی بقعه متبرکه خواجه مراد است

کد مطلب 1800429

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