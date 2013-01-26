ناصر رجبی در جریان دومین روز از سومین نمایشگاه کتاب استانی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برپایی این نمایشگاه گفت: بمناسبت هفته وحدت و آغاز سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجرشاهد برگزاری سومین نمایشگاه استانی کتاب دراستان البرز هستیم.

مکان نمایشگاه فرح بخش است



وی با اشاره به مکان ویژه این نمایشگاه افزود: قرار گیری این نمایشگاه درپارک شهید چمران کرج تابلویی از طبیعت شهر و محیطی فرح بخش را برای بازدیدکنندگان فراهم آورده تا اهالی کتاب علاوه بر بهره مندی از فضای طبیعی که غذای روح محسوب می شود از خوراک فکری کتاب نیز بهره مند شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز حضور 100 ناشر، عرضه 14 هزار عنوان کتاب از استان و سراسر کشور را در کنار عرضه 40 درصدی تخفیف کتاب ها به عنوان شاخصه های ویژه این نمایشگاه بعد از مکان مناسب ذکر کرد.

جمعیت جوان البرز و نیاز به نمایشگاه های کتاب



ناصررجبی گفت: از آنجایی که 40 درصد جمعیت استان البرز را قشر جوان 16 تا 30 سال از گروه دانش پژوه تشکیل می دهند بنظر می رسد برگزاری چنین نمایشگاه هایی بسیار ضروری است.

وی برپایی نمایشگاه کتاب را گامی در جهت ایجاد زیرساخت های فرهنگی دراستان دانست وادامه داد: این نمایشگاه علاوه بر آنکه حرکتی برای توسعه دانش وآگاه جامعه است، در ایجاد زیرساخت های فرهنگی نیز موثر واقع شده و البته آثار آن که همانا نهادینه ساختن فرهنگ در جامعه است به مرور زمان بازتاب خواهد داشت.

آثار بی بدیل نمایشگاه ها کتاب در حوزه های گوناگون



معاون سیاسی امنیتی استانداری البرزآثار برپایی این نمایشگاه را تنها محدود به حوزه فرهنگ ندانست و گفت: استمرار در برگزاری این نمایشگاه ها علاوه بر ایجاد زیر ساخت های فرهنگی در عرصه های اجتماعی وسیاسی، امنیتی نیز نمود عینی پیدا و آثار تاثیر گذاری را بر جای خواهد گذاشت.

وی درپایان از همکاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری کرج و سایر فعالان عرصه فرهنگ و هنر که نقش ویژه ای در برپایی این نمایشگاه داشتند قدردانی نمود.