به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح شنبه در همایش توجیهی فرمانداران و بخشداران استان‌های بوشهر و فارس ویژه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین انتخابات شوراهای اسلامی استان بوشهر با تبریک ایام ربیع و دهه مبارک فجر، اظهار داشت: ملت ایران 34 سال پیش شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی سر دادند و در این راه هزاران شهید دادند.

وی ادامه داد: شهدای بسیاری برای رکن اسلامیت این نظام جان خود را نثار مردند و ده‌ها فتنه و کودتا و ترورها برای مقابله با اسلامیت این نظام طراحی و اجرا شد تا بتوانند خدشه‌ای به اسلامیت این نظام وارد کنند ولی با هوشیاری و بصیرت ملت ایران نتوانستند به موفقیتی دست یابند.

استاندار بوشهر اضافه کرد: پایداری و مقاومت و بصیرت ملت ایران در جریان فتنه 88 ثابت کرد که ملت ایران پای آرمان‌های ارزشمند انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

وی افزود: هجمه‌های وسیع و بزرگ تبلیغاتی دشمنان خارجی و برخی غافلان داخلی برای خدشه‌واردکردن به جمهوریت این نظام اجرا شد ولی حماسه‌های مختلف و در صدر آنها حماسه نهم دی‌ماه ثابت کرد که نظام مقدس جمهوری اسلامی گوهر گرانبهایی است که ملت ایران با خون خود از آن نگهداری می کنند.

دشمن می‌خواهند حلاوت حضور گسترده مردم در انتخابات را زیر سوال ببرد



حسنوند انتخابات را آزمونی برای مردم و مسئولان و همچنین آزمایشی برای دشمنان و معاندان نظام دانست و خاطرنشان ساخت: هر چند انتخابات در ایران هنوز آغاز نشده است ولی دشمنان تلاش‌ها و برنامه‌های خود را برای زیرسوال بردن آن آغاز کرده‌اند که کلیدواژه انتخابات آزاد رمز جدید انها است.

وی به حضور گسترده و بی‌نظیر مردم در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری با حضور 40 میلیون نفر در انتخابات اشاره کرد و افزود: دشمنان می‌خواهند حلاوت حضور گسترده مردم در انتخابات را زیر سوال ببرند.

استاندار بوشهر گفت: ما از دشمنان توقعی نداریم که کارشکنی نکنند ولی این توقع را از افرادی داریم که در داخل کشور سال‌ها خود را خدمت‌گذار نظام می‌دانسته‌اند ولی هم اکنون می‌خواهند انتخابات را زیر سوال ببرند.

وی تصریح کرد: برگزاری این همایش در بالابردن توان اجرایی و هماهنگی هر چه بیشتر بین مسئولان نقش بسیار مهمی دارد و باید برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات از این همایش بهره کافی را ببریم.

دشمنان از تحمل حضور حماسی ملت ایران در انتخابات عاجزند



حسنوند با بیان اینکه دشمنان از حضور حماسی و گسترده ملت ایران در انتخابات عاجر هستند، ادامه داد: ملت ایران بار دیگر در انتخابات خاون و خادم را تشخیص خواهند داد.

وی با اشاره به برخی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان بوشهر به 700 کیلومتر مرز آبی استان اشاره کرد و گفت: استان بوشهر با برخورداری از بزرگترین نیروگاه هسته‌ای کشور، منابع غنی نفت و گاز و پرکت‌های عظیم پتروشیمی، صادرات 95 درصد نفت کشور، دارابودن بیشتری میزان سرمایه‌گذاری خارجی و . . . دارای ظرفیت‌ها بسیار زیادی است.

استاندار بوشهر این استان را مهد مقاومت خواند و با اشاره به حماسه رئیس‌علی دلواری و رویارویی شهید مهدوی و یارانش با دشمنان در خلیج فارس، افزود: جزیره خارک نماد مقاومت و پایداری است و بیش از دو هزار و 800 بمباران را در روزهای جنگ تحمیلی شاهد بوده است.

وی در ادامه بیان داشت: بوشهر نیاز به حمایت دارد و همه باید برای توسعه و پیشرفت این استان تلاش کنیم.

حسنوند تصریح کرد: مردم و مسئولان استان فارس را به عنوان دوستان و برادارن خود می‌شناسیم و کارهای بسیار بزرگی به صورت مشترک بین این دو استان در دست اجرا است که می‌توان به آزاد راه و راه‌‌آهن بوشهر شیراز و پروژه‌های بزرگ برقرسانی و آبرسانی این دو استان اشاره کرد که برای پیشرفت هر دو استان نیاز به تعامل و همفکری بیشتر مسئولان نیاز است.