جشنواره ای برای زمستان همدان/ شادی در شهر حاکم شد

به گزارش خبرنگار مهر، همدان به لحاظ بهره مندی از ظرفیت های گردشگری حرف های زیادی برای گفتن دارد و در پنج سال اخیر با آغاز فصل سرد زمستان جشنواره زمستانی در استان همدان برگزار شده است.

شاید بی ربط نباشد اگر گفته شود دیگر این موضوع که رونق گردشگری در یک مقصد به فصل مناسب آن بستگی دارد، کمی کهنه شده باشد، چراکه امروزه تمام کشورهایی که در زمینه گردشگری فعالند به دنبال راهکارهایی هستند که در همه فصل‌ها و در همه روزها اعم از آفتابی و بارانی و برفی و حتی طوفانی، گردشگران را به سوی خود بکشانند.

یکی از کارشناسان گردشگری استان همدان در این خصوص با بیان اینکه گردشگری در زمستان موضوعی است که علاقمندانی در همه جای دنیا دارد، گفت: هنگامی که از گردشگری زمستانی صحبت می‌کنیم، اولین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، انجام ورزشهای زمستانی در کوه‌های پر برف است که همین مورد مشتاقان بسیاری در میان گردشگران دارد.

دیدار از سایت‌های تاریخی و طبیعی در فصل زمستان خالی از جذبه نیست

سهیلا شهپر با بیان اینکه برگزاری کمپینگ‌های زمستانی و انجام فعالیت‌ها و ورزش‌های متنوع زمستانی دارای پیشینه قابل توجهی است، گفت: دیدار از سایت‌های تاریخی و طبیعی در فصل زمستان که تنها در فصل بهار و تابستان عادت به دیدار از آن‌ها داریم، خود خالی از جذبه نیست.

شهپر برگزاری جشنواره‌ها، کنسرت‌های موسیقی، نمایشگاه‌ها و آیین‌های باستانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این موارد می‌تواند گردشگران خارجی و داخلی را به سوی مقاصد گردشگری زمستانی بکشاند و برای آن‌ها انگیزه‌ای مضاعف ایجاد کند.

وی با بیان اینکه گردشگران علاقمندند که در مقصد گردشگری خود انواع خدمات را دریافت کنند، گفت: گردشگران نه تنها خواهان لذت بردن از طبیعت و فرهنگ هستند، بلکه به هتل مناسب و غذای لذیذ و موسیقی به یاد ماندنی نیز می‌اندیشند.

وی افزود: آئین‌ها و رسومی که به مناسبت فصل سرما در استان‌ همدان و شهرستان های مختلف آن برگزار می‌شود می‌تواند برای بسیاری جذاب باشد.

آیین های سنتی جاذبه‌ای گردشگری برای فصل سرما محسوب می‌شود

این کارشناس گردشگری ادامه داد: مردم استان‌های مختلف با توجه به فرهنگ خاص خود در فصول سرد سال مراسم‌های آیینی متنوعی را برگزار می‌کنند، که ممکن است برخی از این آئین‌ها همچون شب یلدا که در سراسر کشور مرسوم است در مناطق مختلف با آداب گوناگون و متنوعی برگزار شود و چنین مراسمی خود جاذبه‌ای گردشگری برای فصل سرما محسوب می‌شود.

وی ورزش‌های زمستانی را بهانه‌ای مناسب برای رونق گردشگری در فصول سرد سال دانست و گفت: اگرچه تفریحات زمستانی از هزینه بالایی برخوردار است و تنها برای قشر خاصی امکان استفاده از ورزش‌های زمستانی همچون اسکی وجود دارد اما برای علاقه‌مندان به این ورزش نیز پیست‌های اسکی مناسبی در استان‌های غربی از جمله همدان موجود است که نیاز به معرفی بیشتر دارد.

وی تاکید کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود را در تمام ایام سال فراهم کرد.

یکی دیگر از فعالان گردشگری همدان نیز بر لزوم همراه‌سازی گردشگران با ظرفیت‌های فصل سرما و معرفی پتانسیل‌های این فصل در حوزه گردشگری تاکید کرد.

با تمام این تفاسیر ششمین جشنواره زمستانی همدان با شعار "ورزش، گردش، همبستگی" با حضور 29 سفیر، کاردار و رایزن فرهنگی کشورهای مختلف در همدان آغاز به کار کرد.

استاندار همدان در آیین آغاز این جشنواره با بیان اینکه مردم همدان بسیار خونگرم، مهمان‌نواز و صاحب فرهنگ هستند، گفت: همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین، نام شناخته شده‌ای در تمام جهان است.

نام همدان تداعی‌گر دانشمندانی است که فرهنگ‌ساز و تمدن‌آفرین بوده‌اند

علی محمد آزاد اظهار داشت: نام همدان، تداعی‌گر دانشمندانی است که هر یک در طول حیات خود فرهنگ‌ساز و تمدن‌آفرین بوده‌اند.

آزاد افزود: یکی از شاخصه‌های یکتاپرستی که صفت بارز مردم همدان در طول تاریخ بوده وجود انسان‌های برجسته‌ای مانند حضرت آیت‌الله نوری همدانی در این دیار است.

وی ادامه داد: همدان با سابقه و تمدن بیش از سه هزار ساله خود قابلیت‌های بسیاری در حوزه گردشگری دارد که مهمترین آن قابلیت دسترسی به راه‌های مواصلاتی است.

استاندار همدان همچنین به تولیدات کشاورزی استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه گردو و سیر همدان شهرت جهانی دارد، گفت: همدان از نظر صنعت و معدن نیز استعدادهای فراوانی برای سرمایه‌گذاری دارد که تلاش برای این سرمایه‌گذاری‌ها آغاز شده است.

آزاد با بیان اینکه همدان از لحاظ فرهنگی نماد استان‌های ایران است، اظهار داشت: برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی مانند تئاتر کودک و نوجوان و همایش بین‌المللی حکمت سینوی برخی از قابلیت‌های پایتخت تاریخ و تمدن ایران است.

وی افزود: اگر چه صنعت گردشگری همدان صنعتی نوپاست، اما استعدادهای گردشگری همدان به دلیل دارا بودن آب و هوای چهار فصل، اماکن تاریخی و مواهب طبیعی مانند غار علیصدر و سراب‌های نهاوند سرمایه‌های عظیمی برای صنعت گردشگری است.

جاذبه‌های گردشگری متنوع همدان می‌تواند پاسخگوی سلایق گردشگران مختلف باشد

آزاد با بیان اینکه جاذبه‌های گردشگری متنوع همدان می‌تواند پاسخگوی سلایق گردشگران مختلف باشد، اظهار داشت: زندگی مردمان تمدن‌ساز در این خطه از میهن اسلامی، میراث فرهنگی عظیمی به یادگار گذاشته و جاذبه‌های فراوانی برای گردشگران ایجاد کرده است.

وی افزود: هگمتانه به عنوان نخستین پایتخت ایران، کتیبه‌های گنجنامه، گنبد علویان، تپه نوشیجان و شیرسنگی نمونه‌هایی از این میراث فرهنگی است که هویت ایران و جهان در آن بارز است.

آزاد همچنین به مسجد جامع همدان به عنوان نمونه‌ای از جاذبه‌های گردشگری مذهبی همدان اشاره کرد و گفت: همدان در بخش‌های فرهنگی نیز جاذبه‌های فراوانی دارد که از آن جمله می‌توان به آرامگاه باباطاهر و میررضی‌الدین آرتیمانی اشاره کرد.

استاندار همدان همچنین به جاذبه‌های تفریحی همدان اشاره کرد و گفت: صنایع دستی جاذبه و قابلیت مهم دیگر گردشگری استان است که در میان این بخش سفال لالجین، مرواربافی ملایر، فرش کبودراهنگ و چرم همدان شهرت جهانی دارد.

وی زندگی شهری و روستایی و خوراک و تغذیه مردم همدان را نیز از دیگر جاذبه‌های گردشگری همدان عنوان کرد و گفت: وجود چهار فصل متفاوت همدان باعث برگزاری جشنواره در این استان شده است که امیدواریم به بهانه این جشنواره و همزمان با هفته وحدت و در آستانه میلاد پیامبر رحمت و مهربانی، وحدت ملی در داخل کشور و بین اقوام مختلف تقویت و در سیاست خارجی نیز پنجره‌ای برای صلح و دوستی با ساکنین زمین باز شود.

جشنواره زمستانی دستیابی به توسعه پایدار صنعت گردشگری را ممکن می کند

استاندار همدان اظهار امیدواری کرد که ششمین جشنواره زمستانی همدان بتواند نقش خود را در توسعه استان و دستیابی به توسعه پایدار صنعت درآمدزای گردشگری استان به بهترین نحو ایفا کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: این جشنواره به منظور آزمونه گردشگری شدن همدان برنامه‌ریزی شده و حضور سفرا در توسعه گردشگری خارجی استان همدان بسیار مؤثر خواهد بود.

علیرضا ایزدی همچنین به برنامه‌های دیگر جشنواره زمستانی از جمله تقدیر از قهرمانان المپیک 1984 تا 2012 اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که این برنامه‌ها بتواند تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد شور و نشاط در جامعه را محقق کند.

اجرای زنده موسیقی سنتی توسط گروه چکاد نیز از دیگر بخش‌های مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره زمستانی بود.

همچنین در این مراسم از تمبر یادبود ششمین جشنواره زمستانی همدان رونمایی و این تمبر توسط استاندار همدان امضا و مهر شد.

همزمان با افتتاح رسمی ششمین جشنواره زمستانی همدان، نمایشگاه توانمندی‌های صنایع دستی و گردشگری استان همدان و 12 استان زاگرس‌نشین نیز آغاز به کار کرد.

گفتنی است برنامه ادای احترام به مقام شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا، بازدید از باغ موزه دفاع مقدس همدان و حضور در مراسم ضیافت شام استاندار از برنامه‌های روز دوم میهمانان خارجی و داخلی ششمین جشنواره زمستانی همدان بود.