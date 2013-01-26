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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

علیزاده در گفتگو با مهر:

تیم شنای البرز در رقابت‌های قهرمانی کشور شرکت می‌کند

تیم شنای البرز در رقابت‌های قهرمانی کشور شرکت می‌کند

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان البرز از حضور تیم البرز در رقابت های قهرمانی کشور خبر داد.

داوود علیزاده رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری المپیاد استانی گفت: مسابقات المپیاد استانی در رشته شنا در رده سنی نوجوانان در بخش آقایان روز جمعه 13 بهمن ماه و در بخش بانوان هم بیستم همین ماه در استخر آزادگان و شریعتی برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مسابقات از ساعت 8 صبح برگزار می شود و امیدواریم یرگزاری این مسابقات باعث پیشرفت شنای استان البرز شود.

علیزاده در ادامه از حضور تیم البرز در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد و گفت: قرار است تیم البرز در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در مسابقات قهرمانی کشور که از سیزدهم بهمن ماه برگزار می شود شرکت کند.

رئیس هیئت شنا در پایان گفت: این مسابقات با حضور تمام استان های کشور در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1800437

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