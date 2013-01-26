راه اندازی 13 مرکز طب تسکینی سرطان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رشید رمضانی روز شنبه در همایش "سرطان و پیشگیری" در مرکز همایشهای صدا و سیما، گفت: طی 10 سال اخیر روند اجرای برنامههای کنترل و پیشگیری از سرطان، رشد خوبی داشته است.
وی با اشاره به استقرار برنامه ثبت سرطان در سراسر کشور، افزود: در حال حاضر تمام اطلاعات مربوط به سرطان را میتوان در وبسایت اطلاعرسانی این مرکز و تحت عنوان گزارشهای کشوری سرطان مشاهده کرد. نقش ثبت سرطانها به قدری حائز اهمیت است که میتوان گفت هیچ کشوری نمیتواند قبل از استقرار این نظام، وارد برنامههای کنترلی سرطان شود.
رمضانی با بیان اینکه پس از انجام برنامهریزیهای لازم، برنامه جامع سرطان را بر اساس سیاستها و شاخصهای سازمان بهداشت جهانی تدوین کردهایم، گفت: محور اول این برنامه جامع، پیشگیری و آگاهسازی مردم نسبت به عوامل خطرساز بروز سرطان است. محور دوم آن غربالگری است. در حال حاضر سرطان پستان و سرطان کلورکتال به عنوان هدف غربالگری انتخاب شدهاند.
وی ادامه داد: محور چهارم برنامه جامع سرطان، تدوین پروتکلهای درمانی است که آن را دنبال میکنیم تا انشاءالله برای همه سرطانها ارائه شود. محور چهارم نیز راهاندازی مراکز طب تسکینی سرطان است که در حال حاضر 13 مرکز در سراسر کشور تحت این عنوان راهاندازی شده است که با توجه به شیوع سرطان، نیازمند گسترش است.
رمضانی با تاکید بر اینکه بیماری سرطان قابل تشخیص زودرس بوده و قابلیت پیشگیری دارد، گفت: لازم است در خصوص پیشگیری و کنترل این بیماری، با برنامه پیش برویم و منسجم و منظم عمل کنیم.
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