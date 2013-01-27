تصویر خودروهای هواهیبریدی جدید/ کاهش مصرف سوخت و افزایش انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، وسایل نقلیهای که از هوا فشرده شده به عنوان منبع انرژی استفاده میکنند با مشکل فناوری ذخیره هوای فشرده شده مواجهاند اما پژو سیتروئن با ترکیب فناوری هوای فشرده با موتور احتراق داخلی بنزینی این مشکل را حل کرده است.
فناوری هوا هیبریدی پژو سیتروئن مشابه خودروهای هیبریدی برق باتری کنونی مانند تویوتا پیروس است اما از هوای فشرده برای ذخیره سازی انرژی به جای باتری استفاده میکند.
یک واحد پمپ/ موتور هیدرولیک، انرژی تولید شده توسط موتور احتراق داخلی و ترمز را بازیابی کرده و آن را در واحد ذخیره انرژی هوای فشرده، ذخیره سازی می کند.
مانند بسیاری از هیبریدهای معمولی، سیستم هواهیبرید از یک سیستم مدیریت الکترونیکی استفاده میکند که به طور مستقل وضعیت و حالتهای مختلف را بر اساس نیازهای رانندگی تنظیم میکند.
برای رانندگی در بزرگراه، این سیستم فقط بر موتور احتراق داخلی بنزینیاش تکیه دارد و برای سرعتهای کمتر از 70 کیلومتر بر ساعت از نیروی هوای فشرده استفاده میکند.
در سرعتهای پایین وقتی به انرژی بیشتری نیاز باشد یا وقتی ذخیره هوای فشرده نیازمند افزایش باشد، سیستم از وضعیت ترکیبی برای ادامه رانندگی استفاده میکند.
پژو سیتروئن میگوید برای رانندگی در شهر، سیستم هواهیبرید 45 درصد صرفه جویی سوخت دارد و برد خودرو را تا 90 درصد در مقایسه با موتورهای معمولی با همین میزان انرژی افزایش میدهد.
بر اساس اعلام این شرکت در سبک بدنه استاندارد مانند سیتروئن C3 و پژو 208 ، سیستم هوا هیبرید مصرف سوخت تایید شده (چرخه ترکیبی) 100/2.91 کیلومتر و انتشار دی اکسید کربن حدود 69 گرم بر کیلومتر را دارد.
رانندگانی که زمان زیادی را به رانندگی در شهر می گذارنند، می توانند از خودروهای هوا هیبریدی برای 60 تا 80 درصد زمان رانندگی( بسته به میزان ترافیک شهری) استفاده کنند و انتشار دی اکسید کربن را بسیار کاهش دهند. این شرکت موتور هواهیبریدی جدیدی خود را یک گام مهم به سوی مصرف سوخت 100/21 کیلومتر میداند.
در حالی که قیمت این خودروها هنوز اعلام نشده است اما این شرکت میگوید خودروهای جدیدش چندان گران نیستند چرا که دیگر از باتریهای گرانقیمتی که در خودروهای هیبریدی معمولی کار گذاشته میشوند خبری نیست.
پژو سیتروئن ادعا میکند این سیستم نصب آسانی دارد و خدمات آن از سیستمهای برقی سادهتر است.
گفته میشود خودروهای هیبریدی 15 درصد بازار اروپا را تا سال 2020 به خود اختصاص میدهند از این رو شرکت پژو سیتروئن قصد دارد فناوری هوا هیبریدی خود را برای موتوربنزینی 82 hpو 110 hpو خودروهای سبک تجاری اعمال کند.
نظر شما