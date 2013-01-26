منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اینکه یکی از قابلیت های مهم استان قزوین و یکی از مهمترین محورهای توسعه آن برمبنای گردشگری است در این موضوع به تحقق این امر کمک خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اشتیاق مهم به سفرهای کوتاه مسیر و کوتاه مدت به نظر می رسد که چنانچه این محور به عنوان یک محور گردشگری، رفاهی، تفریحی و توریستی تعریف شود مورد استقبال بسیاری از مردم بخصوص شهروندان تهرانی قرار گیرد.

حبیبی تصریح کرد: در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و همچنین استقرار صنایع در شهرک های صنعتی که مصوبه دولت نیز می باشد آن موضوع می تواند در این جهت نیز تاثیرگذار باشد.

معاون امور عمرانی استاندار قزوین بیان کرد: با توجه به اینکه قریب به پنج هزار هکتار در قالب حدود 11 ناحیه در شهرک صنعتی برای استقرار صنایع در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار گرفته به نظر می رسد که این میزان تا چند سال آینده تکافو و پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران و متقاضیان نیز باشد.

وی افزود: از طرفی نیز استقرار صنایع در شهرک ها و در مناطق مشخص شده از لحاظ هزینه خدمات رسانی از جمله آب، برق، گاز و تلفن و سایر خدمات هزینه های کمتری را دارند و به جهت متمرکز بودن آنها مدیریت آنها نیز راحت تر خواهد بود.

وی یادآورشد: مقرر شده است ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و راه شهرسازی هر چه سریع تر نسبت به تهیه طرح مسیر یاد شده در قالب گردشگری، رفاهی، تفریحی، توریستی و تناسب با آن اقدام کنند.