ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان نمایش رویاهای رام‌نشده و سرپرست گروه تئاتر پوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: نمایش جدید گروه تئاتر پوشه بلافاصله بعد از اتمام سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود و تا پایان سال 91 روی صحنه خواهد بود.

کارگردان نمایش‌های "جنوب از شمال غربی" و "کسوف"و"زمین مقدس" گفت: "رویاهای رام نشده" فرصتی جدی برای واکاوی در شرایط غریب و پیچیده دهه شصت با رنگ‌های متنوع و متفاوت از طبقات، افکار و طیف‌های مختلف اجتماعی است.این نمایشنامه که ترکیبی از فضای مدرن و سنتی محسوب می‌شود در رویدادگاه آشنایی می‌گذرد: یک قهوه‌خانه در میدان فردوسی سال 66!

وی افزود: رویکرد اجرایی گروه تئاتر پوشه در این کار مطمئنا طیف‌های مختلفی از مخاطبان را راضی خواهد کرد و امیدواریم اسباب آشتی تماشاگران جدی تئاتر را با تماشاخانه پرقدمت و مهم سنگلج فراهم کنیم.

در تازه ترین نمایش ایوب آقاخانی 13بازیگر از نسل های مختلف تئاتر، سینما و تلویزیون به ایفای نقش می پردازند. مجید مظفری، حبیب دهقان نسب، رامین ناصر نصیر، امیرعلی دانایی،بهرام ابراهیمی، فریدون محرابی، سینا رازانی، مجید جعفری، حمیدرضا نعیمی، یعقوب صباحی، نیکی مظفری، شکرخدا گودرزی و سام کبودوند حضور دارند.

همچنین لادن سیدکنعانی به عنوان طراح صحنه و لباس؛ محسن میرزایی به عنوان آهنگساز؛ هومن خدادوست به عنوان دستیار و برنامه ریز، نیکی مظفری به عنوان مدیرتولید، هلن بهرامی منشی صحنه، ارسلان آقاخانی به عنوان طراح پوستر و بروشور، کوشاقربانی به عنوان عکاس؛ در کنار ایوب آقاخانی همکاری دارند.

همچنین کیوان معتمدی فیلم بردار سینما و تلویزیون و الهام صالحی طراح گریم آثار سینمایی و تلویزیونی به عنوان نورپرداز و طراح گریم در این پروژه با گروه تئاتر پوشه همکاری خواهند داشت.

"رویاهای رام نشده" از 16بهمن ماه در تماشاخانه سنگلج اجرای خود را آغاز خواهد کرد.