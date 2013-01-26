خدمات شهری دماوند آماده استقبال از بهار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم حقیقی در حاشیه جلسه استقبال از بهار که صبح شنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش ساعت کار و توسعه خدمات در دماوند، افزود: از آنجایی که با نزدیک شدن به فصل بهار خانواده های ایرانی به استقبال آن می روند، لازم است حوزه خدمات شهر با اقدامات لازم همراه شهروندان بوده تا زمینه نشاط و شادابی شهر را در بهار ۹۲فراهم کند.

سرعت بخشیدن در خدمت رسانی به شهروندان

وی تصریح کرد: در روزهای آخرین ماه سال با افزایش ساعت کار پرسنل خدمات شهری از دهم بهمن ماه تا نیمه نخست فروردین سال ۹۲، تعیین کارگران ماشین آلات حمل زباله به صورت مشخص با هدف بهبود خدمت رسانی، قرار دادن سطلهای مکانیزه جدید و... از جمله اقداماتی است که می توان خدمت رسانی به شهروندان را سرعت بخشید.

مسئول واحد خدمات شهری دماوند بر افزایش اکیپهای امور شهر برای حمل زباله، رفت و روب، شستشوی جداول، پوشش لباسهای متحد الشکل نیروهای خدمات شهری، پاکسازی معابر، جمع آوری نخاله های ساختمانی، پر کردن مسیرهای حفاری، لایروبی انهار و زیر پلها و نیز شست و شوی خودروهای خدمات شهری حداقل هفته ای یک بار تأکید کرد.

با برنامه ریزی و هماهنگی به خانه تکانی شهرمان می رویم

وی بیان کرد: با توجه به تنوع برنامه های شهرداری در خصوص استقبال از بهار و میهمانان نوروزی باید با اجرای طرحهای ابتکاری و نیز بسیج کردن امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی کارآمد، منسجم تر و با برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر به خانه تکانی شهرمان رفته و شهر را برای ورود به فصل بهار و سالی نو آماده کنیم.