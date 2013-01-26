رسانه های کرمان نیازمند مطالب تولیدی فاخر در زمینه دستاوردهای انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم یزدی صبح شنبه در جلسه ستاد دهه فجر از آمادگی رسانه های استان کرمان برای انعکاس اخبار و تولیدات با موضوع دهه فجر خبر داد و گفت: انعکاس خبر جزء وظایف ذاتی هر رسانه است ولی آنچه که امروز نیاز مطبوعات و رسانه های استان است و جای خالی آن بسیار احساس می شود مطالب فاخر و تولیدی در مورد موضوعات اجتماعی و به خصوص انقلاب و دستاوردهای آن است.

مسئول بسیج رسانه کرمان دهه فجر را فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای انقلاب دانست و ادامه داد: رسانه ها نقش مهم و تاثیرگذاری در افزایش بصیرت در بین آحاد مختلف مردم دارند و ما باید از ظرفیت عظیم رسانه های مکتوب و دیجیتال و خبرگزاری های استان در این زمینه استفاده کنیم.

وی پیشرفت های کشور در زمینه های مختلف را بسیار سریع اعلام کرد و ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران دارای دستاوردها و پیشرفت های زیادی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و ورزشی است اما به درستی اطلاع رسانی نشده است.

نماینده اصحاب رسانه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر استان کرمان در پایان سخنان خود از برگزاری جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی ویژه اصحاب رسانه در استان کرمان خبر داد.