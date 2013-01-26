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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

یزدی:

رسانه های کرمان نیازمند مطالب تولیدی فاخر در زمینه دستاوردهای انقلاب هستند

رسانه های کرمان نیازمند مطالب تولیدی فاخر در زمینه دستاوردهای انقلاب هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده اصحاب رسانه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر استان کرمان مطالب تولیدی فاخر در زمینه دستاوردهای انقلاب را نیاز امروز رسانه ها و مطبوعات استان کرمان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم یزدی صبح شنبه در جلسه ستاد دهه فجر از آمادگی رسانه های استان کرمان برای انعکاس اخبار و تولیدات با موضوع دهه فجر خبر داد و گفت: انعکاس خبر جزء وظایف ذاتی هر رسانه است ولی آنچه که امروز نیاز مطبوعات و رسانه های استان است و جای خالی آن بسیار احساس می شود مطالب فاخر و تولیدی در مورد موضوعات اجتماعی و به خصوص انقلاب و دستاوردهای آن است.

مسئول بسیج رسانه کرمان دهه فجر را فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای انقلاب دانست و ادامه داد: رسانه ها نقش مهم و تاثیرگذاری در افزایش بصیرت در بین آحاد مختلف مردم دارند و ما باید از ظرفیت عظیم رسانه های مکتوب و دیجیتال و خبرگزاری های استان در این زمینه استفاده کنیم.

وی پیشرفت های کشور در زمینه های مختلف را بسیار سریع اعلام کرد و ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران دارای دستاوردها و پیشرفت های زیادی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و ورزشی است اما به درستی اطلاع رسانی نشده است.

نماینده اصحاب رسانه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر استان کرمان در پایان سخنان خود از برگزاری جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی ویژه اصحاب رسانه در استان کرمان خبر داد.

کد مطلب 1800453

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