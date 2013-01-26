50 درصد زایمانها در خراسان رضوی به روش سزارین است

مهری اردکانی قبل از ظهر شنبه در حاشیه همایش زایمان ایمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زایمانهای انجام شده در استان 50 در صد به روش سزارین انجام می شود.

وی افزود: با توجه به مزایای زایمان طبیعی نسبت به سزارین در حفظ سلامت مادران لزوم فرهنگ سازی در این زمینه وجود دارد.

اردکانی تاکید کرد: رویکرد زایمان ایمن با هدف ایجاد این نگرش است که زایمان یک بیماری نیست و باید به صورت فیزیولوژیک صورت بگیرد.

وی یادآورشد: در کشورهای توسعه یافته به علت افزایش سزارین با مرگ و میر مادران رو به رو هستیم که تمام کشورهای جهان طبق تعهدات بین المللی موظف به کاهش 75 در صدی این آمار هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بیان کرد: توانسته ایم میزان مرگ و میر مادران را کاهش دهیم و باید با ایجاد شرایط استاندارد برای زایمان طبیعی جامعه را به سمت پذیرش این نوع از زایمان سوق دهیم.

وی با اشاره به برگزاری همایش زایمان ایمن در مشهد گفت: در این همایش 25 سخنرانی توسط کارشناسان ارشد و متخصصان مامایی خراسان رضوی ارائه می شود.

اردکانی با بیان اینکه کاهش سزارین هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی است یادآور شد: ارتقا سطح سلامت و کاهش مرگ ومیر مادران نیز از اهداف همایش زایمان ایمن است.

گفتنی است، همایش زایمان ایمن از هفتم تا دوازدهم بهمن ماه در تالار زکریای دانشکده بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود.