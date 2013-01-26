حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تساوی بدون گل تیمهای استقلال و پرسپولیس در هفتاد و ششمین رویارویی آنها در قالب دربی پایتخت، ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید چیزی در جریان بازی رخ داده باشد تا در مورد آن صحبت کنم اما این بازی هیچگونه بار فنی نداشت.
وی افزود: دو تیم بسیار محتاطانه بازی کردند و سرعت بدون منطقی داشتند. در ابتدا پرسپولیس خیلی خوب شروع کرد اما در مجموع، بازی برای دقایقی دست پرسپولیس و دقایقی بعد در اختیار استقلال بود. هر دو تیم بیشتر با ارسال توپهای بلند پشت مدافعان برای مهاجمان خود موقعیتسازی میکردند، اتفاقی که هافبکها را از جریان بازی خارج میکرد.
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به اینکه این همه جنجال برای دربی به خاطر هیچ بود و کسی از دیدن این بازی لذت نبرد، تصریح کرد: یک فرصت در نیمه نخست در اختیار مهدویکیا قرار گرفت که محمد نوری روی پایش آمد و توپ خراب شد و موقعیتی که در نیمه دوم در اختیار مجیدی قرار گرفت، جزو معدود حملات مهم بازی بود که میتوان به آنها اشاره کرد.
وی اضافه کرد: ابتدا هدف استقلالیها ارسال توپهای بلند برای صاحب توپ کردن برهانی در پشت مهاجمان بود اما وقتی هافبکهای آنها توپ را کنترل میکردند، بر روند بازی مسلط میشدند، اتفاقی که کمتر در جریان بازی رخ میداد. البته پرسپولیسیها دیروز با انگیزهترین بازی خود را انجام دادند و خیلی از لحظات به خوبی به محوطه جریمه استقلال نزدیک شدند اما تمام کننده نداشتند.
مهاجرانی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: هم مربیان و هم بازیکنان دو تیم تحت فشار هیجانات این بازی بودند که از چند روز پیش توسط رسانهها به راه افتاده بود. این حساسیتها که به تماشاگران منتقل شده بود، در مجموع باعث افزایش استرس بازیکنان شد تا آنها نتوانند تواناییها خود را در این بازی به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه اگر این دو تیم در فینال جام حذفی با همدیگر روبرو شوند، بازی زیباتری نسبت به این دیدار را از خود به نمایش میگذارند، تاکید کرد: قلعهنویی در این بازی بیشتر به لیگ نگاه میکرد تا صدر جدول را هم حفظ کند. گلمحمدی هم در این بازی حیثتی به فکر نباختن و یا شکست دادن حریف بود.
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: البته فکر میکنم با این نتیجه هر دو مربی به اهدافشان رسیدند زیرا ناکامی در دربی روی نتایج بعدی آنها در لیگ تاثیر میگذاشت و جمع کردن تیم بازنده در این بازی، بسیار سختتر بود.
وی با بیان اینکه استخوانبندی تیم ملی را بازیکنان این دو باشگاه تشکیل میدهند، یادآور شد: اکثر نفرات ایرانی که دیروز در زمین بازی کردند، یا ملیپوش هستند و یا کاندیدای ملیپوش شدن؛ به همین دلیل است که کیروش اکثرا دیدارهای این دو تیم را نگاه میکند زیرا میدانند چقدر بازیکنان این دو تیم در دربی تاثیرگذار هستند. البته شرایط فعلی این بازیکنان، کار سخت تیم ملی را نشان میدهد.
مهاجرانی با بیان اینکه این نوع بازیهایی که در لیگ و تیم ملی شاهد آن هستیم، به مروز زمان باعث کاهش تماشاگران در ورزشگاههای میشود، در پایان گفت: شاید دو بازیکن در این بازی بهتر از بقیه بودند. یکی مهدی مهدویکیا بود که با این سن و سال مثل جوان 20 ساله جنگنده بازی کرد و دیگری فرهاد مجیدی که با حضورش در میدان شرایط را به سود استقلال تغییر داد. آنها درحالی بهتر از سایر بازیکنان بودند که این انتظار وجود داشت جوانان حاضر در زمین، بهتر بازی کنند.
هفتاد و ششمین دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و سوم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر در شرایطی عصر جمعه با تساوی به پایان رسید که بازیکنان میلیاردی دو تیم نتوانستند یکصد هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه و میلیونها بیننده را راضی کنند.
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