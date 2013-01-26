علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه برخی افراد براین باورند که کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد در کشورهای دیگر هزینه می شود تاکید کرد: این باور اشتباه بوده و کمیته امداد به هیچ وجه در هیچ از یک استان های کشور از جمله البرز چنین اقدامی را در سیاست های خود ندارد.

وی افزود: ریالی از کمک های جمع شده در البرز حتی در استانهای دیگر کشور خودمان هم هزینه نمی شود چه برسد به کشوری دیگر.

وی تصریح کرد: این امر تنها زمانی اتفاق می افتد که صندوقی مختص کمک به استان یا کشور نیازمند دیگری تعریف و به مردم اعلام شده باشد تا در صورت تمایل اقدام به کمک کنند.

سالارکیا اظهار داشت: در حال حاضر قریب به 20 هزار خانواده به صورت زمان دار تحت حمایت این نهاد در استان البرز هستند و 60 هزار نفر نیز از یک یا چند حمایت کمیته برخوردار هستند.

وی گفت: در حال حاضر درآمد سالانه صدقاتی استان البرز بین پنج تا شش میلیارد تومان است.