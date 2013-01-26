به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سرشار، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی درباره‌ کتاب «خواب‌های خوش نوجوانی» گفت: هشت سال پیش زمانی‌ که سردبیر یک مجله نوجوان بودم، مسابقه‌ای را برای مخاطبان طرح کردم و از نوجوانان خواستم خواب‌های جالب خود را با جزییات و زمان دیدن به صورت نوشته روایت کنند.

وی افزود: حاصل مسابقه طراحی شده دریافت تعداد زیادی نامه بود که از میان آن‌ها بیش از 60 نامه قابل چاپ شناخته شد و البته همان زمان نیز به تدریج در شماره‌های مختلف آن مجله به چاپ رسید.

سرشار با بیان این که «خواب‌های خوش نوجوانی» شامل بیش از 60 خواب نوجوانان به روایت خودشان است، گفت: من در این روایت‌ها فقط ویرایش رسم الخطی انجام داده‌ام واگرغلط فاحشی وجود داشت اصلاح کردم و اصل نگارش، نثر و زبان خواب‌ها متعلق به خود نوجوانان است.

این منتقد ادبی در ادامه افزود: سال‌ها بود که می‌خواستم این مجموعه را تنظیم و چاپ کنم که امسال توفیق آن فراهم شد و انتشارات «سوره مهر» انتشار آن را در قالب کتابی با عنوان «خواب‌های خوش نوجوانی» برعهده گرفت.

سرشار ادامه داد: البته نوجوانانی که خواب‌هایشان را برای من فرستادند الان در سن جوانی هستند اما این کتاب در کنار مخاطبان نوجوان خود برای والدین، اولیا و مربیان تربیتی و حتی روان‌پزشکان مفید خواهد بود چرا که از طریق آن از یکی از عوالم کاملا خصوصی نوجوانان آگاه می‌شوند.

رییس هیئت‌ مدیره انجمن قلم ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره نوع روایات «خواب‌های خوش نوجوانی» گفت: معمولا خواب‌ها به سه دسته رویاهای صادقه که مختص انبیاء و اولیاء و البته گاهی انسان‌های معمولی می‌شود، خواب‌هایی که بازتاب مسائل روز و درگیری‌های ذهنی است و خواب‌های بی‌پایه و اساس (آشفته) تقسیم می‌شوند. اغلب خواب‌های منتشر شده در این کتاب از نوع دوم و درگیری‌های ذهنی نوجوانان است.

وی در پایان گفت: این خواب‌ها نشان می‌دهد در ذهن نوجوانان چه می‌گذرد و از سویی بسیاری از آن‌ها از لحاظ وجود جنبه‌های تخیلی همچون داستان جذاب هستند.