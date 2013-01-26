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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

"حریق خزان" با آواز قربانی به اتریش می‌رود

"حریق خزان" با آواز قربانی به اتریش می‌رود

کنسرت بزرگ "حریق خزان" با صدای علیرضا قربانی و آهنگسازی مهیار علیزاده در اتریش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهیار علیزاده آهنگساز آلبوم "حریق خزان" درباره این کنسرت گفت: در تاریخ ۱۳ بهمن ماه سال جاری (اول فوریه ۲۰۱۳) این آلبوم و قطعات جدیدی که ساخته‌ ام را با صدای علیرضا قربانی و همراهی گروه "موسیقی هنری ایران"، ارکستر "تهران وین" و گروه کر به رهبری ایمان خمر، در شهر وین اتریش روی صحنه خواهیم برد.

وی در ادامه صحبت‌‌هایش و درباره آلبوم "حریق خزان" که در این برنامه اجرا خواهد شد، توضیح داد و افزود: این اثر ارکسترال، ملودی‌محور و شامل اشعار نو از شاعرانی چون فریدون مشیری و هوشنگ ابتهاج است. همچنین در قطعات جدید از اشعار شاعرانی چون مهدی اخوان ثالث، احمدشاملو و شاعر جوان و آتیه دار سیاوش خاکسار بهره برده‌ام.

این آهنگساز خاطرنشان کرد: همچنان در تلاشم مرزهای موسیقی ایران را در حد توانم گسترش دهم، معمولا اهل شعار دادن نیستم ولی فاصله زیاد است و باید این فاصله ها را کم کنیم. منظورم تفاوت در کیفیت موسیقی امروز ما و موسیقی جدی اروپاست. تفاوت از همه نوع، از فاصله در نوازندگی، آهنگسازی و رهبری تا جنس ساز و آکوستیک و رفتارهای حرفه ای.

پس از اجرای "حریق خزان" در کشور اتریش، این کنسرت به آهنگسازی مهیار علیزاده در داخل ایران هم به روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 1800474

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