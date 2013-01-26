چه کشوری اولین میهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، برای اولین بار میهمان ویژه خواهد داشت. علی اسماعیلی رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اعلام این خبر گفت: در نظر داریم با بررسی جوانب و مسایل شاهد حضور میهمان ویژه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باشیم.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هدف از حضور میهمان ویژه در نمایشگاه بیست و ششم را برقراری تعامل بیشتر فرهنگی با کشورها و ایجاد ارتباط قوی بین اهالی فرهنگ دوکشور عنوان کرد.

وی گفت: این موضوع اتفاق بزرگی برای کشور است و باید تمام جوانب آن از سوی شورای سیاستگذاری و دستگاه‌های ذیربط به صورت دقیق بررسی شود.

اسماعیلی ادامه داد: قطعاً در تعاملات‌ ما برای حضور میهمان ویژه، دقت لازم را به کار خواهیم گرفت و با توجه به شرایط نسبت به دعوت از میهمان ویژه اقدام خواهیم کرد.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر گزینه‌های پیش روی شورای سیاستگذاری برای این اقدام، چه کشورهایی هستند؟ گفت: در حال حاضر چند گزینه پیش‌روی شورا هست که در حال بررسی آنها هستیم که با توجه به حساسیت موضوع، پس از قطعی شدن آن نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام خواهد شد.

توضیحات معاون نمایشگاه کتاب تهران در مورد اولویت‌های انتخاب مهمان ویژه آن

در همین حال همایون امیرزاده، معاون علمی و فرهنگی بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به خبرنگار مهر گفت: موضوع بررسی و انتخاب یک کشور به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه به تصویب شورای سیاستگذاری رسیده است.

وی در عین حال تاکید کرد: در این مورد چند کشور مطرح شده، اما هنوز مشخص نشده کدام یک، مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران خواهند بود.

این مقام مسئول در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در مورد نحوه اولویت‌بندی در این رابطه نیز گفت: کشورهای حوزه‌های تمدنی و کشورهایی که ایران با آنها مراودات فرهنگی و یا سیاسی تنگاتنگی دارد، در اولویت برای انتخاب به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه آتی کتاب تهران قرار دارند.

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 11 تا 21 اردیبهشت ماه سال 1392 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.