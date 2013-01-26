دلایل افزایش مصرف گاز در ساختمان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فرهی در خصوص مقررات ساختمانی برای استفاده از وسایل گرمایشی در منازل و مدارس گفت: متاسفانه به تازگی به دلیل اختلافات مشاهد شده در تقسیم هزینه های انرژی و تعیین سهم هزینه هر واحد، بویژه پس از افزایش هزینه های حامل های انرژی عده ای از افراد نا اگاه در مسائل ایمنی و الودگی محیط زندگی بدون توجه به راهکارهای علمی و کارشناسی شده تنها به بهانه استقلال مالی اقدام به انتقال شعله اتش به درون ساختمان‌ها می کنند.



وی با اشاره به اتفاقات اخیر و سوانح رخ داده در مدارس و منازل کشور ادامه داد: این سوانح در شرایطی روی می دهد که حتی برخی از مالکین مجبور هستند برای رساندن شعله اتش توسط سیستم های احتراقی همچون پکیج از لوله کشی های اب و گاز اضافه استفاده کنند که این امر در نهایت هزینه های بیشتری را برای خانوارها ایجاد می‌کند.



این کارشناس با تاکید بر این موضوع که خانواده ها با تفکر کاهش هزینه های خود جان خود را در خطر می اندازند، ادامه داد: دلیل ترغیب مردم به استفاده از پکیج ها و شومینه و حتی بخاری ها از استقلال طلبی مردم و تفکر پرداخت هزینه های شخصی حامل های انرژی نشات می گیرد اما باید در این خصوص به مسائل ایمنی هم توجه داشت.



وی تصریح کرد: منابع ایجاد و انتشار آلودگی های نیتریک اکسید و مونوکسید کربن و سولفور اکساید در ساختمان‌ها و در بدن انسان نشات گرفته از احتراق در تجهیزات گرمایشی مانند بخاری بدون دودکش –شومینه ها و پکیج های احتراقی داخل ساختمان است .



فرهی با اشاره یه اینکه موتورخانه ها به دلیل قرار گیری در فضای بیرونی منازل، این نوع مشکلات و الودگی ها را ایجاد نمی کنند توضیح داد: اختراق ناقص آتش با اکسیژن موجود در منازل باعث انتشار این گازها در منازل موجب می شود که در هنگام دم گاز مونوکسید کربن را وارد جریان خون وریه ها می کند و جذب هموگلوبین خون می شود اما در هنگام بازدم از خون جدا نشده و از بدن خارج نمی شود.

وی با هشدار نسبت به این رویه، گفت: ادامه تنفس و دم و بازدم در فضای الوده ناشی از احتراق این سموم میزان ان در بدن بیشتر و بیشتر می‌شود.



این کارشناس همچنین با اشاره به آمار آتش نشانی مبنی بر فوت 1500 انسان بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن افزود: این گاز علاوه بر تاثیر بر اندام های انسان و سلولها و بافت های کلیه و کبد و قلب و مغز موجب تخریب سریع بصل النخاع و قطع فرمان ضربان قلب می شود که موجب مرگ سریع فرد می شود.



وی افزود: نگاه اقتصادی مردم در شرایطی است که استفاده از پکیج‌های گرمایشی ، شومینه و حتی بخاری باعث افزایش مصرف گاز در ساختمان می شود. فرهی استفاده از بخاری‌های بدون دودکش در مغازه ها و شومینه‌های ساختمانی را به عنوان منابع الوده کننده 100 درصدی خواند و خاطر نشان کرد: پکیج ها نیز که به عنوان سیستم مستقل در برخی ساختمانها عرضه می شود متاسفانه به دلیل اختلافات تقسیم هزینه گاز به عنوان آسانترین راه و در عین حال مشکل ترین کار شناخته شده است.



فرحی در پایان گفت: میزان غلظت مونوکسید کربن بر اثر احتراق تجهیزات گرمایشی در منازل از 30ppmتا 2000 ppmمتفاوت است که بر اساس این میزان غلظت بین 8 تا 1 ساعت زمان مرگ را به تعویق یا سرعت می بخشد.