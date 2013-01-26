اختتامیه مسابقه رازهای آسمانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه همزمان با ماه مبارک رمضان و با هدف گسترش فضیلت های اخلاقی بر محور قرآن مجید برگزار شد و طی آن بیش از 20 هزار شرکت کننده پاسخ 30 جدول موجود در کتاب رازهای آسمانی را به سامانه پیام کوتاه فرهنگسرای اخلاق ارسال کردند.

نمایشگاه های عکس انقلاب با عنوان تجلی وحدت تا پایان هفته در فرهنگسرای ملل، عکس آسمان هلند تا پایان هفته در فرهنگسرای اشراق، عکس روزهای پیروزی انقلاب، 11 بهمن در نگارخانه پردیسان، پوستر انتظار و مهدویت تا پایان هفته در فرهنگسرای رازی و نمایشگاه روزشمار انقلاب تا پایان هفته در خانه فرهنگ ولیعصر(عج) از جمله برنامه های نمایشگاهی هفته جاری خواهند بود.

نمایش فیلم دزدان خیابان جردن تا پایان هفته در فرهنگسرای اشراق، فیلم همبازی تا پایان هفته در فرهنگسراهای فردوس و هنگام، نمایش و نقد فیلم یک سطر واقعیت، 8 بهمن در فرهنگسرای فردوس و نمایش و نقد فیلم یک روش خطرناک، 12 بهمن در فرهنگسرای سرو ویژه برنامه های سینمایی مراکز فرهنگی هنری پایتخت هستند.

نشست «شکل گیری قالب های ادبی»، 9 بهمن در فرهنگسرای سرو، نقد و بررسی کتاب رنگین کمانی بر پیشانی، 11 بهمن در فرهنگسرای سرو و نشست حکایت نی با موضوع بررسی اشعار مولانا، 9 بهمن در کتابخانه فرهنگسرای گلستان برگزار خواهد شد.

نشست هزار و یک شب با موضوع شرح قصه ها و حکایت های ادبی از مثنوی برای خردسالان، 11 بهمن در خانه فرهنگ دی، نشست بوستان خوانی، 8 بهمن در خانه فرهنگ ابوسعید، ایستگاه کتاب انقلاب، 11 و 12 بهمن در فرهنگسرای خاوران و مسابقه کتابخوانی ختم نبوت، پیغام وحدت، 7 تا 9 بهمن در خانه فرهنگ تهرانسر از دیگر برنامه های ادبی این هفته در تهران است.