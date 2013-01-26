وجود دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک الزامی نیست/ پاسخ به اظهارات غیر کارشناسی

سرهنگ اصغر محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی تکلیف در مورد تعویض پلاک مشخص است و در تمامی مراکز تعویض پلاک برابر قانون عمل می شود. پس از اختصاص پلاک و صدور سند سبز از سوی نیروی انتظامی هیچ منافاتی وجود ندارد که افراد خودشان به صورت خودخواسته در دفترخانه ها حاضر شوند و آنجا نیز اقدام به ثبت قانونی کنند.

وی ادامه داد: برخی می خواهند از تعویض پلاک به عنوان اهرمی برای فشار به مردم استفاده شود تا آنها به دفترخانه ها بروند. همانگونه که هیچ ممانعتی برای رفتن به دفترخانه ها نداریم، تکلیفی نیز نداریم تا مردم را راهنمایی کنیم که پس از تعویض پلاک به دفاتر ثبت اسناد بروند.

به گفته رئیس اداره حقوقی پلیس راهور، الزامی برای حضور مالکان خودرو پس از تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی نیست و طبق قانون اموال منقول نیازی به ثبت در دفترخانه ها ندارد ضمن اینکه در زمان نقل و انتقال اسنادی که از سوی پلیس راهور صادر می شود، سند رسمی محسوب می شوند.

وی افزود: نیمی از افرادی که در کشور صاحب ماشین هستند خودروی خود را صفر کیلومتر خریداری کرده‌اند و تنها دارای سند سبز نیروی انتظامی هستند این افراد هیچ مراجعه ای به دفترخانه ها نداشتند و تاکنون نیز هیچ مشکلی برایشان پیش نیامده است. پلیس برای صدور سند مالکیت ماشین صالح است.

محبی با اشاره به اینکه قبل از تعویض پلاک تمامی پول بین خریدار و فروشنده رد و بدل می شود، گفت: وقتی افراد برای تعویض پلاک مراجعه می کنند یعنی اینکه تمامی پول میان این دو نفر رد و بدل شده است و مالک جدید پس از تعویض پلاک مشخص می شود و فروشنده با صدور پلاک دیگر مالک خودرو نیست به همین دلیل بدون گرفتن پول هیچگاه اقدام به تعویض پلاک نمی کند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور با اعلام اینکه ماده 29 قانون دو سال پیش به تصویب رسید، تاکید کرد: آئین نامه های این قانون هجدهم شهریور ماه امسال به تصویب رسیده است البته در این ماده و آئین نامه های آن به پلیس اختیار داده است که می تواند امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را فراهم کند. این امر ناشی از اختیار پلیس است که بخواهد این دفاتر در مراکز تعویض پلاک باشد، البته هم اکنون چندین دفتر اسناد رسمی دیوار به دیوار مراکز تعویض پلاک فعالیت می کند.

وی با رد برخی ادعاها که گفته شده بود برای تعویض پلاک باید سفرهای بین شهری انجام شود، اظهار داشت: در شهرستانها دفاتر خدمات خودرویی وجود دارد که کارهای مراکز تعویض پلاک را انجام داده و اطلاعات را در سیستم ثبت می کند. دفاتر خدمات خودرویی همان شعبه تعویض پلاک در شهرستانها هستند.

محبی در پایان افزود: مسئولیت اصلی در مراکز تعویض پلاک بر عهده افسران کادر پلیس راهور است البته بار دیگر اعلام می کنیم که سند سبز صادر شده از سوی پلیس سند رسمی است و هیچ الزامی برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه های اسناد رسمی نیست اما اگر تمایل دارند می توانند به این دفاتر مراجعه کنند.