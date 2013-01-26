54 طرح عمرانی در شهرستان میانه مورد بهره برداری قرار می گیرد

تقی خلفاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه فجر 91 ، سال ویژه ای در مبارزه با استکبار جهانی است چراکه دشمن با تمام قوه و قدرت در مقابل راه نورانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده و از آن سو ملت ایران همواره جواب دندان شکنی به آنان داده اند.

وی افزود: مسئولان دلسوز نظام نیز در تمام حوزه ها و زمینه ها دوشادوش مردم ایران تکلیف خود را به خوبی انجام می دهند.

فرماندار میانه به افتتاح 54 طرح عمرانی و خدماتی در این شهرستان خبر داد و گفت: برق رسانی به روستاهای زیر 10 خانوار ، بازگشایی راه های روستایی و همچنین افتتاح چهار باب مدرسه از جمله طرح های مورد بهره برداری این شهرستان است.

وی از افتتاح جاده میاندوآب – میانه به طول 92 کیلومتر با حضور رئیس جمهوری خبر داد و گفت: مسیر این جاده تا چاراویماق آماده بهره برداری است.

خلفاپور از واگذاری یک هزار و 822 واحد مسکن مهر شهرستان میانه در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: پس از تبریز ، شهرستان میانه رتبه دوم واگذاری مسکن مهر در آذربایجان شرقی را داراست.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران کشوری در این شهرستان در حال سرمایه گذاری هستند ، اظهار کرد: اکثر پروژه های این سرمایه گذاران کلنگ زنی و افتتاح می شود.

فرماندار میانه به برگزاری همایش بین المللی نیمکت های سوخته در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برنامه های دهه فجر شهرستان میانه از دوم بهمن ماه آغاز شده و همچنان درحال برگزاری است.