اجرای 70 ویژه برنامه فرهنگی در قدس/ وظیفه سپاه ارتقای بینش افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهیان ظهر امروز در نشست خبری که به منظور اعلام برنامه های دهه فجر در کانون فرهنگی سپاه ناحیه شهرستان قدس برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی سپاه پاسداران در وضعیت کنونی جامعه ارتقای سطح بینش و آگاهی افراد است که دشمن از طریق کانالهای مختلف قصد دارد با تحلیل، تفسیر و ارائه گزارشات نادرست دید افکار عمومی را نسبت به وقایع گمراه کند.

وی رشادتهای غیر قابل انکار مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در زمان سقوط رژیم شاهنشاهی امری غیرقابل انکار بر شمرد و ادامه داد: ملت بزرگ کشورمان با رهبری امام خمینی(ره) برگ زرینی از تاریخ انقلاب اسلامی را در ایران را رقم زدند که واقعیات این مجاهدت و میزان ولایتمداری ملت باید به طور دائم برای همگان بازگو شود.

این مسئول از اجرای 70 نوع برنامه سپاه ناحیه شهرستان قدس برای دهه فجر تدارک دیده خبر داد و عنوان کرد: برنامه های متنوعی با موضوعات نشستهای حلقه های طرح صالحین، ناگفته های انقلاب، بصیرتی، سیاسی، اقتصاد مقاومتی و ... و همایش بصیرتی با موضوع اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از اعتیاد با موضوعات مختلف، سیاسی بصیرتی (انتخابات)، اهداف انقلاب و ... بخشی از برنامه های دهه مبارک فجر است.

عبدالهیان یادآور شد: برگزاری مسابقات مختلف ورزشی هنری آموزشی، عطر افشانی گلزار شهدا و سرکشی از خانواده های شهدا، نمایشگاه های انقلابی ، ویزیت رایگان بیماران، ایستگاه صلواتی، مشاوره رایگان و... با اشکال مختلف و موضوعات متنوع بخش دیگری از برنامه های در نظر گرفته شده است.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه قدس، حضور ملت در روز 22 بهمن را نمایشی از همبستگی ملت عنوان کرد و گفت: ملت ولایتمدار ایران اسلامی در 22 بهمن امسال نیز در انبوهی از حضور همبستگی و میزان ولایتمداری خود را به رخ جهانیان خواهد کشید.