قدمگاه نیشابور بیشترین زائر خراسان رضوی را بعد از امام رضا(ع) دارد

حجت‌الاسلام محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برای بقعه امامزاده یحیی(ع) باغشن طرح جامع تصویب شده و برای پنج بقعه بی‌بی شطیطه، امامزاده عبدالله(ع) دربهشت، امامزاده حسن(ع) دهنو خلج، امامزاده سلیم(ع) بوژآباد و خواجه ریحان(ع) ساحل برج، طرح جامع در مرحله بررسی است.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع امامزاده حبیب(ع) حاجی‌آباد توسط اداره فنی اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تایید و به تهران ارسال شده است، اظهار داشت: نگاه مسئولان کشور این است که ساخت بقاع متبرکه، دولتی نشود.

این مقام مسئول نیشابور با بیان اینکه مشارکت مردم در توسعه و نوسازی بقاع متبرکه خیلی خوب بوده است، گفت: اگر دستگاه‌های دولتی نگاه حمایتی داشته باشند، روند توسعه، بازسازی و تجهیز بقاع متبرکه تسریع می‌شود.

ذاکری علت توقف اردوهای دانش‌آموزی را پایان فصل تحصیلات دانش‌آموزی عنوان و اضافه کرد: سال گذشته هزار برگ انشا و امسال دو هزار برگ انشا با موضوع وقف در بین دانش‌آموزان توزیع شد که پارسال بیش از 900 برگ پر شد و به 22 انشای برگزیده جوایز کتاب و نرم‌افزار اهدا شد.

وی یادآور شد: یکی از دانش‌آموزان در یکی از همین برگ‌های انشا به بازگویی خاطره‌ای از عمویش پرداخته بود که علت بدبختی‌اش بنا به گفته پدرش، موقوفه‌خواری بوده است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور اضافه کرد: البته ما در این زمینه تلاش زیادی داشته‌ایم اما کار تازه‌ای شروع نشده و اگر بگوییم عیب نداشته، انکار بدیهیات است و منتظر نظرات و پیشنهادات هستیم.

ذاکری از نشست تخصصی مسئولان این اداره با استادان دانشگاه‌های نیشابور اطلاع داد و بیان کرد: اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور از پایان‌نامه‌های دانشجویان در موضوعات متناسب با وقف حمایت می‌کند.