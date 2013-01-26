مهرورزی رادیو تهران در هفته وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه هفته وحدت از امروز شنبه 7 بهمن‌ماه از ساعت 16 تا 18 با هدف تاکید بر ضرورت تحکیم هر چه بیشتر وحدت در میان مردم و نزدیک کردن دیدگاه‌های شیعه و اهل سنت در مورد اهل بیت(ع) روی آنتن رادیو تهران می‌رود.

در این برنامه به مولودی‌خوانی، سخنرانی و مرثیه‌سرایی پرداخته می شود. از بخش‌های این برنامه می‌توان به مباحثی درباره شخصیت‌های مؤثر در تحکیم وحدت اسلامی و افزایش سطح بصیرت و آگاهی مذاهب اسلامی در مواجه با تحرکات شیطنت‌آمیز و فتنه‌اگیز دشمنان اسلام اشاره کرد.

برنامه "تهران در شب" نیز هر شب از ساعت 30 بامداد در راستای ایجاد همدلی، اتحاد و انسجام به اجرای برنامه می پردازد.

مهرورزی و وحدت، توجه به مساله وحدت مذاهب و اثرات آن در جامعه اسلامی و جایگاه قرآن در زندگی مسلمانان از موضوع‌هایی است که در این برنامه پرداخته می‌شود.

برنامه "آوای نیمروز" با انتخاب آهنگ‌ها و موسیقی‌های مناسب این هفته از ساعت 12 و 30 دقیقه شنوندگان را به پیوندهای اجتماعی و همدلی دعوت می کند.