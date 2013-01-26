  1. هنر
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

مهرورزی رادیو تهران در هفته وحدت

مهرورزی رادیو تهران در هفته وحدت

شبکه رادیویی تهران به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت ویژه برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه هفته وحدت از امروز شنبه 7 بهمن‌ماه از ساعت 16 تا  18 با هدف تاکید بر ضرورت تحکیم هر چه بیشتر وحدت در میان مردم و نزدیک کردن دیدگاه‌های شیعه و اهل سنت در مورد اهل بیت(ع) روی آنتن رادیو تهران می‌رود.

در این برنامه به مولودی‌خوانی، سخنرانی و مرثیه‌سرایی پرداخته می شود. از بخش‌های این برنامه می‌توان به مباحثی درباره شخصیت‌های مؤثر در تحکیم وحدت اسلامی و افزایش سطح بصیرت و آگاهی مذاهب اسلامی در مواجه با تحرکات شیطنت‌آمیز و فتنه‌اگیز دشمنان اسلام اشاره کرد.

برنامه "تهران در شب" نیز هر شب از ساعت 30 بامداد در راستای ایجاد همدلی، اتحاد و انسجام به اجرای برنامه می پردازد.

مهرورزی و وحدت، توجه به مساله وحدت مذاهب و اثرات آن در جامعه اسلامی و جایگاه قرآن در زندگی مسلمانان از موضوع‌هایی است که در این برنامه پرداخته می‌شود.

برنامه "آوای نیمروز" با انتخاب آهنگ‌ها و موسیقی‌های مناسب این هفته از ساعت 12 و 30 دقیقه شنوندگان را به پیوندهای اجتماعی و همدلی دعوت می کند.

کد مطلب 1800520

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