بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان از پروژه های راه و شهرسازی
مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان، از پروژه های مهم و در حال اجرا حوزه راه وشهرسازی استان بازدید کرد.
در این بازدید که حدود 5 ساعت به طول انجامید، مهندس باباپور قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان و نیز مدیران حوزه راه و مسکن، وی را همراهی نمودند.
در این بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان از نزدیک در جریان روند اجرا و پیشرفت پروژه های مهم و در حال اجرا مسکن مهر و همچنین حوزه راهسازی و راهداری قرار گرفت.
حاتم نیکخو با اشاره به موفقیت طرح مسکن مهر در استان گفت: باید تلاش شود ضمن در نظر گرفتن مسائل فنی و ایمنی واحدهای مسکونی مهر از کیفیت و مقاومت خوب و قابل قبول نیز برخوردار باشد.
وی ایجاد فضاهای فرهنگی ، ورزشی ، تفریحی در سایت های مسکن مهر را از دیگر الزامات مهمی دانست که باید در نظر گرفته شود.
نیکخو دربازدید از پروژه 2244 واحدی رضوان که بزرگ ترین پروژه مسکن مهر استان می باشد خاطرنشان ساخت:خوشبختانه مسکن مهر در استان زنجان از استقبال خوب مردم برخوردار است و این موضوع موجب دلگرمی مسئولان جهت ساخت مسکن مهر شده است.
وی در ادامه، از پروژه تعریض و بهسازی محور زنجان_ دندی _ تخت سلیمان که در قطعه اول به طول 9 کیلومتر در حال اجرا و از حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی نیز برخوردار است،وهمچنین پروژه تعریض و دوبانده کردن قطعه 2 زنجان _ بیجار که از حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بازدیدکرده و از نزدیک در جریان مشکلات پروژه ها قرار گرفت.
مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان نیز با ارائه توضیحات لازم در خصوص ویژگی ها و مزیت های اجرای پروژه ها، کمبود اعتبار را از مهمترین عوامل کندی روند اجرا عنوان کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان، در ادامه با بازدید از راهدارخانه مرکزی، راهداری را یکی از حساس ترین وپرخطرترین مشاغل و راهداران را از زحمتکش ترین قشر جامعه عنوان کرده و بر پرداخت به موقع حقوق و حق الزحمه های آنان تأکید کرد.
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان نیز با ارائه توضیحات جامع از عملکرد حوزه راهداری در استان کاهش 15 درصدی تلفات جاده ای را حاکی از تلاش های شبانه روزی راهداران در نگهداری از جاده ها دانست و واگذاری خدمات راهداری به بخش خصوصی با نظارت اداره کل راه و شهرسازی را از دستاوردهای این حوزه عنوان کرد.
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