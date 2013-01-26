به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اسکندری در اولین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری هفته منابع طبیعی در استان افزود: برگزاری هفته منابع طبیعی در راستای فرهنگسازی، حفظ و صیانت از منابع طبیعی و انتقال آن به آحاد مختلف جامعه است برپا می‌شود و اعتقاد داریم باید برنامه‌های این هفته در طول سال برگزار شود و تجمیع برنامه‌ها در این هفته با حضور دستگاه‌ها و مردم شکل گیرد.

وی ادامه داد: برنامه‌های ترویجی باید با حضور مردم اجرایی شود تا آحاد جامعه با اهمیت ذخائر طبیعی و تاثیر آن در روند زندگی آشنا شوند.

اسکندی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده در هفته منابع طبیعی افزود: دیدار با مسئولان استانی و دعوت از آنها برای حضور در مراسم این هفته، درختکاری، تامین و توزیع و غرس نهال با همکاری دستگاه‌های همیار طبیعت و اعضای ملی نهضت سبز، جلب مشارکت اقشار تاثیرگذار در اجرای برنامه‌ها، برگزاری مسابقات مختلف، ارسال پیام کوتاه، نواختن زنگ طبیعت و بازدید از طرح‌های این بخش از جمله برنامه‌ها رد این هفته خواهد بود.

اسکندری ادامه داد: تقدیر از چهره‌های تاثیرگذار در عرصه منابع طبیعی، مستندسازی فعالیت‌های هفته منابع طبیعی، درختکاری در اماکن متبرکه و یادمان شهدا از دیگر برنامه‌های این هفته در استان خواهد بود.