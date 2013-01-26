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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

اسکندری:

کمبود اعتبار در زنجان مانع اجرای برنامه‌های فرهنگی در حوزه منابع‌طبیعی است

کمبود اعتبار در زنجان مانع اجرای برنامه‌های فرهنگی در حوزه منابع‌طبیعی است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: کمبود اعتبار یکی از موانع برای پیشبرد برنامه های آموزشی و ترویجی بین مردم در رابطه با اهمیت منابع طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اسکندری در اولین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری هفته منابع طبیعی در استان افزود: برگزاری هفته منابع طبیعی در راستای فرهنگسازی، حفظ و صیانت از منابع طبیعی و انتقال آن به آحاد مختلف جامعه است برپا می‌شود و اعتقاد داریم باید برنامه‌های این هفته در طول سال برگزار شود و تجمیع برنامه‌ها در این هفته با حضور دستگاه‌ها و مردم شکل گیرد.
 
وی ادامه داد: برنامه‌های ترویجی باید با حضور مردم اجرایی شود تا آحاد جامعه با اهمیت ذخائر طبیعی و تاثیر آن در روند زندگی آشنا شوند.
 
اسکندی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده در هفته منابع طبیعی افزود: دیدار با مسئولان استانی و دعوت از آنها برای حضور در مراسم این هفته، درختکاری، تامین و توزیع و غرس نهال با همکاری دستگاه‌های همیار طبیعت و اعضای ملی نهضت سبز، جلب مشارکت اقشار تاثیرگذار در اجرای برنامه‌ها، برگزاری مسابقات مختلف، ارسال پیام کوتاه، نواختن زنگ طبیعت و بازدید از طرح‌های این بخش از جمله برنامه‌ها رد این هفته خواهد بود.
 
اسکندری ادامه داد: تقدیر از چهره‌های تاثیرگذار در عرصه منابع طبیعی، مستندسازی فعالیت‌های هفته منابع طبیعی، درختکاری در اماکن متبرکه و یادمان شهدا از دیگر برنامه‌های این هفته در استان خواهد بود.

بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان از پروژه های راه و شهرسازی

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان، از پروژه های مهم و در حال اجرا حوزه راه وشهرسازی استان بازدید کرد.

در این بازدید که حدود 5 ساعت به طول انجامید، مهندس باباپور قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان و نیز مدیران حوزه راه و مسکن، وی را همراهی نمودند.

در این بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان از نزدیک در جریان روند اجرا و پیشرفت پروژه های مهم و در حال اجرا مسکن مهر و همچنین حوزه راهسازی و راهداری قرار گرفت.

حاتم نیکخو با اشاره به موفقیت طرح مسکن مهر در استان گفت: باید تلاش شود ضمن در نظر گرفتن مسائل فنی و ایمنی واحدهای مسکونی مهر از کیفیت و مقاومت خوب و قابل قبول نیز برخوردار باشد.

وی ایجاد فضاهای فرهنگی ، ورزشی ، تفریحی در سایت های مسکن مهر را از دیگر الزامات مهمی دانست که باید در نظر گرفته شود.

نیکخو دربازدید از پروژه 2244 واحدی رضوان که بزرگ ترین پروژه مسکن مهر استان می باشد خاطرنشان ساخت:خوشبختانه مسکن مهر در استان زنجان از استقبال خوب مردم برخوردار است و این موضوع موجب دلگرمی مسئولان جهت ساخت مسکن مهر شده است.

وی در ادامه، از پروژه تعریض و بهسازی محور زنجان_ دندی _ تخت سلیمان که در قطعه اول به طول 9 کیلومتر در حال اجرا و از حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی نیز برخوردار است،وهمچنین پروژه تعریض و دوبانده کردن قطعه 2 زنجان _ بیجار که از حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بازدیدکرده و از نزدیک در جریان مشکلات پروژه ها قرار گرفت.

مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان نیز با ارائه توضیحات لازم در خصوص ویژگی ها و مزیت های اجرای پروژه ها، کمبود اعتبار را از مهمترین عوامل کندی روند اجرا عنوان  کرد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان، در ادامه با بازدید از راهدارخانه مرکزی، راهداری را یکی از حساس ترین وپرخطرترین مشاغل و راهداران را از زحمتکش ترین قشر جامعه عنوان کرده  و بر پرداخت به موقع حقوق و حق الزحمه های آنان تأکید کرد.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان نیز با ارائه توضیحات جامع از عملکرد حوزه راهداری در استان کاهش 15 درصدی تلفات جاده ای را حاکی از تلاش های شبانه روزی راهداران در نگهداری از جاده ها دانست و واگذاری خدمات راهداری به بخش خصوصی با نظارت اداره کل راه و شهرسازی را از دستاوردهای این حوزه عنوان کرد.

کد مطلب 1800521

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