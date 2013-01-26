به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی وفایی با بیان اینکه شعر به عنوان یکی از گونه‌های هنر گویای عظیمت یک ملت است، گفت: کشور ما از دیرباز به این مسئله مشتهر بوده و شعرای بزرگی را به جهان معرفی کرده است.

وی افزود: شاعران به عنوان کسانی که از مقوله هنر بهره‌مند هستند و با این زبان پیامشان را منتقل می‌کنند، در همه ادوار اثرگذار بوده‌اند و امروز هم شاهد هستیم که بزرگانی مثل حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی با اینکه شاید نزدیک به هزار سال از زمان آنها گذشته، شعرها و پیام شعرهای آنها باقی مانده است.

رئیس دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از سوی دیگر اگر شاعران در هر دوره‌ای با یکدیگر نوعی اتحاد داشته باشند و مشترکات خود را به میان بگذارند، اثرگذراری شعرشان بیشتر خواهد شد.

مولف کتاب‌هایی مانند «تاثیر زبان فارسی بر زبان ازبکی» و «فرهنگ لغت نامه واژگان مخفف در زبان فارسی» اضافه کرد: و به همین خاطر معتقدم برپایی جشنواره شعر فجر به خصوص اگر وجه بین‌المللی هم داشته باشد، می‌تواند این زمینه را فراهم کند به خصوص که در زمانه‌ای که شاهد یک بیداری اسلامی در منطقه هستیم.

وفایی ادامه داد: خوشحال هستم که در دوره‌های قبلی جشنواره شعر فجر هم سهمی ایفا کرده‌ام و امسال هم یک روز را در دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، میزبان شاعران خارجی حاضر در این جشنواره خواهیم بود.

به گفته رئیس دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، این برنامه در یکی از روزهای مابین افتتاحیه و اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، در این دانشکده برگزار خواهد شد.

دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و مصحح آثاری از قبیل « دیوان مسلمان ساوجی»، «مرادالعارفین» همچنین درباره میزان تاثیرگذاری این جشنواره در دوره‌های قبل، گفت: جشنواره شعر فجر توفیقاتی داشته است و ما هم باید به انحاء مختلف در همفکری و هم‌اندیشی شاعران حاضر در هر دوره، تلاش کنیم.

وفایی با اشاره به تاثیر حضور شاعران مطرح کشورهای دیگر در جشنواره شعر فجر گفت: شاعرانی که به ایران می‌آیند، زمینه‌های مشترک زیادی با شاعران متعهد ما دارند و همفکری آنها با یکدیگر اثرگذار خواهد بود اما باید متوجه باشیم که اینگونه هم‌اندیشی‌ها تاثیر خود را به صورت آنی نشان نمی‌دهد اما قطعاً در آینده شاهد تاثیرات این قبیل برنامه‌ها خواهیم بود.