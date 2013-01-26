ساخت مسکن معلولان 8 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بدخشان در سومین مجمع خیرین حامی معلولان کشور که روز شنبه برگزار شد افزود: سومین جلسه مجمع خیرین کشور برای کمک به معلولان و مشکلات آنها که مهمترین آن مسکن است برگزار شده است و در این جلسه هیات امنا و بازرسی توسط خیرین 31 استان کشور انتخاب خواهند شد.

وی تاکید کرد: این خیرین در جهت رفع مشکل مسکن معلولان اقدام خواهند کرد و سازمان بهزیستی نیز نیازها و اولویت های گروه های هدف را به آنها معرفی خواهد کرد.

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه عدم تامین سهم آورده مسکن معلولان و مددجویان از مهمترین مشکلاتی است که این افراد با آن روبرو هستند، گفت: بدین منظور قرار است مجمع خیرین برای رفع این مشکل 50 درصد سهم آورده آنها را تامین کند و همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی نیز به طور متوسط 2 تا 4 میلیون تومان به عنوان سهم آورده به آنان پرداخت می کند.

بدخشان با اشاره به اینکه تا کنون 150 هزار معلول و زن سرپرست خانوار برای دریافت مسکن ثبت نام کرده ند گفت: در حال حاضر 48 هزار واحد مسکونی آماده واگذاری است که به دلیل مشکل انشعاب و زیرساختی هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

وی در خصوص مرحله دوم فروش هدایای ریاست جمهوری نیز گفت: تا پایان بهمن ماه مرحله دوم فروش این هدایا برگزار می شود.