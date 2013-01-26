مرجان اشرفی‌زاده عضو هیات انتخاب هفتمین دوره از جشنواره فیلم پروین اعتصامی با بیان این مطلب در توضیح کم و کیف انتخاب فیلم‌های این دوره از جشنواره پروین اعتصامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تقسیم‌بندی ما در این دوره از جشنواره فیلم پروین اعتصامی طبق آنچه در فراخوان جشنواره اعلام شده بود در دو بخش آقایان و خانم‌ها بود.

عضو هیات انتخاب هفتمین دوره از جشنواره فیلم پروین اعتصامی در توضیح این تقسیم بندی گفت: طبق فراخوان ساخت فیلم برای بانوان در این جشنواره آزاد بود، اما کارگردان های مرد می‌بایست با موضوع زنان فیلم‌هایی را به این دوره از جشنواره فیلم ارسال می‌کردند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت موضوعی در حوزه کارگردان های مرد به لحاظ کمی تعداد فیلم‌ها را اندک نمی کند، گفت: طبعا این اتفاق می افتد و در این جشنواره هم فیلم‌هایی داشتیم که آقایان بدون کمترین اعتقاد به موضع فیلم ساخته بودند اما به هر حال نوع نگاه آقایان به موضوع زنان در اجتماع مهم است.

این مستندساز در ادامه صحبت‌های خود به وجود عوامل حرفه‌ای در ساخت فیلم‌های کوتاه حاضر در این جشنواره اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این دوره از جشنواره فیلم پروین اعتصامی حضور عوامل حرفه ای سینما در فیلم هایی بود که برای این جشنواره ساخته شده بود. از همین رو حضور عوامل حرفه ای سینما نشان از اهمیت این جشنواره فرهنگی است.

اشرفی‌زاده در ادامه با اشاره به این مطلب که کارگردان‌های جوان نتوانسته‌اند از حضور عوامل حرفه ای استفاده درستی بکنند، گفت: در کنار وجه مثبت حضور سینماگران در فیلم‌های این دوره از جشنواره فیلم پروین اعتصامی، به نظر من اغلب کارگردان‌ها آنگونه که باید نتوانسته بودند از حضور ارزشمند عوامل حرفه ای سینما به درستی استفاده کنند.

وی در پایان افزود: در واقع کارگردان‌های جوان فیلم های خوش ساختی به این جشنواره ارسال کرده اند اما اغلب فیلم‌ها با وجود عوامل حرفه‌ای سینما اغلب از محتوا تهی بودند.

در هفتمین دوره از جشنواره فیلم پروین اعتصامی بیش از 800 اثر از سراسر کشور در گونه‌های مختلف داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود، که از این تعداد 65 فیلم شامل 22 اثر داستانی، 13 اثر مستند، 7 اثر تجربی و 23 اثر پویانمایی در بخش نیلوفر زرین،در بخش ویژه با موضوع "نقش زن در اقتصاد خانواده" و "زنان سرپرست خانوار" 9 فیلم حضور دارند که شامل 6 فیلم مستند و 3 فیلم داستانی است.

در بخش نگاه نو با موضوع "نقش زن در تحکیم بنیاد خانواده" و "تاثیر مادر ایرانی اسلامی در تربیت فرزندان" 5 فیلم حضور دارند که شامل 3 فیلم مستند و 2 فیلم داستانی است.در بخش بانوی قهرمان ایرانی با موضوع "زنان قهرمان ایرانی در عرصه های ورزش، دانش، پژوهش، فلسفه، علوم دینی و تربیتی، فرهنگ وهنر و اسطوره های انقلاب و دفاع مقدس" 5 فیلم مستند به نمایش در خواهند آمد.

در بخش ویژه پیامبر اعظم(ص) با موضوع " سیره نبوی" 12 فیلم پویانمایی به نمایش در خواهند آمد.در بخش پروین اعتصامی با موضوع "اشعار و اندیشه های بانو پروین اعتصامی" 5 فیلم به نمایش در خواهند آمد.

هفتمین جشنواره ملی و سومین جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی با موضوع نقش زن در تنظیم اقتصاد خانواده مختص زنان فیلمساز با موضوع آزاد و مردان فیلمساز با موضوع زن از تاریخ 1 تا 4 اسفندماه به دبیری مازیار رضاخانی در تهران برگزار می شود.