اختصاص 60 میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی در شهرداری منطقه پنج تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب هوشیار قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ازابتدای سال 91، شهرداری منطقه پنج 60 میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی صرف کرده که با انجام این تعداد پروژه عمرانی توانسته رتبه اول بین شهرداری های تبریز را کسب کند.

وی ادامه داد: همچنین بیشترین عملکرد در حوزه آسفالت ریزی با صرف هزینه 12 میلیارد تومان مربوط به این شهرداری بوده است.

هوشیار در خصوص طرح هایی افتتاحی در دهه فجر گفت: در آستانه دهه فجرحدود 12 مورد پروژه برای افتتاح خواهیم داشت که از جمله ی ان ها مسیرگشایی پنج راه وهمچنین افتتاح دو سالن ورزشی در مجموعه مرزداران و مجموعه چند منظوره ورزشی در پارک باغمیشه در دستور کار این شهرداری قرار می گیرد.

وی افزود: پنج پل عابر گذر نیز به زودی برای ایمن سازی بیشتر به خصوص در بزرگراه پاسداران لفتتاح خواد شد که چهار مورد از این پل ها تا 10 روز دیگر اماده بهره برداری قرار می گیرند و یک پل دیگر نیز تا سه ماه دیگر افتتاح خواهد شد.

شهردارمنطقه پنج تبریز ادامه داد: در سال 91 در حوزه شهرسازی 850 پروانه صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 40 درصدی مواجه شده است.

وی از ایجاد کمپ گردشگری در ورودی شهر تبریز خبر داد و گفت: در صورت همکاری اداره راه و شهرسازی و با اختصاص دادن 50 هکتار زمین توسط این سازمان می توان کمپ گردشگری مناسبی در ورودی شهر ایجاد کرد.

هوشیار با اشاره به افزایش بودجه فرهنگی این شهرداری در چندین ماه اخیر گفت: طرح تبادل علی بن ابیطالب و همچنین افتتاح فرهنگ سرای فرشته طی سه ماه اخیر نشان از توجه ویژه این شهرداری به حوزه فرهنگی دارد.

وی در خصوص بودجه های اختصاص یافته به این شهرداری در سال 92 گفت: بودجه 92 این اداره با افزایش 100 درصدی نسبت به سال 91 دبه 90 میلیارد تومان افزایش یافته است.

شهردار منطقه پنج افزود: در حوزه ساخت مشارکتی این شهرداری با 16 پروژه بزرگ در سال 91 و هزینه یک هزار میلیارد تومان در بین شهرداری های مناطق کشور رتبه نخست را کسب کرده است.