به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در دیدار با دبیرکل سازمان جهانی السادات پاکستان افزود: شرائط جهان اسلام خطیر شده است و اگر مصلحان و وحدت خواهان در کشورهای اسلامی از جمله پاکستان، به رسالت خود در قبال وحدت امت اسلام به صورت جدی و جسورانه عمل نکنند، تفرقه و تخریب بر ابعاد تقریبی و وحدت خواهی غلبه بیشتری خواهد کرد.



وی با اشاره به وضعیت فعلی کشور پاکستان گفت: پاکستان در جایگاهی قرار دارد که هم می تواند خاستگاه تقریب و هم پایگاهی برای تشدید تفرقه و اختلاف باشد، بنابراین مصلحان باید در این کشور فعالیت‌های فرهنگی - تقریبی خود را افزایش دهند.



عموم مردم پاکستان خواهان تلاش‌های وحدت بخش و اصلاحی هستند



رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: عموم مردم پاکستان به خاطر فطرت سالم و اسلامی خواهان تلاش‌های وحدت بخش و اصلاحی هستند؛ ولی متاسفانه به دلیل فعالیت کم مصلحان و وحدت خواهان در این کشور، فعالیت های تکفیری و تفرقه اندازانه، زمینه رشد و فعالیت پیدا کرده است و اگر ظرفیت های نهفته مناسبات درست بین شیعه و سنی در کشور پاکستان به یک نقش مطلوب بدل نشود، نقشی معکوس شکل می گیرد.



حجت الاسلام مبلغی از اندیشمندان اسلامی خواست برای اصلاح امت خیلی این دست و آن دست نکنند و دست در دست هم، فضا را از دست تکفیری‌ها بگیرند.



وی ضمن بیان این که چند فتوا از طرفین می تواند فضا را تغییر دهد، اظهار داشت: اگر اندیشمندان اسلامی و مصلحان شیعه و سنی به موقع عمل نکنند ممکن است فرصت طلایی پیش رو از بین برود و بعد از آن ساخته نیست.



استاد حوزه علمیه قم تشکیل مجمع جهانی سادات پاکستان را امری ابتکاری و موثر دانست و گفت: باید این سازمان از تمام ظرفیت خود برای وحدت میان شیعه سنی استفاده کند.



شعبه دانشگاه مذاهب اسلامی در پاکستان تشکیل شود



دبیرکل سازمان جهانی سادات پاکستان نیز با اشاره به اینکه در کشور پاکستان به جای عمل به تقریب و عمق بخشی به وحدت اسلامی، تنها کارهای سطحی و شعاری انجام می شود، خواهان تاسیس شعبه دانشگاه مذاهب اسلامی در این کشور شد.



"سید شهزاد حسین نقوی" در این دیدار خاطرنشان کرد: متاسفانه تلاش های تقریبی در پاکستان به صورت آکادمیک و عملی ایجاد نمی شود به همین دلیل نیاز است که دانشگاه مذاهب اسلامی برای تربیت فضلا و شخصیت های تقریبی، شعبه ای را در این کشور تاسیس کند.



وی ادامه داد: برای وحدت میان شیعه و سنی در کشور پاکستان، باید فعالیت‌های تقریبی از درون خود پاکستان بجوشد و وضعیت به جایی برسد که خود مردم و مسوولان برای وحدت و تقریب، احساس تکلیف کنند و این کار با تاسیس دانشگاه مذاهب اسلامی در این کشور امکان پذیر است.



سرمایه‌گذاری دشمنان برای تفرقه در پاکستان



دبیرکل سازمان جهانی سادات پاکستان همچنین گفت: متاسفانه دشمنان برای تفرقه میان شیعه و سنی در کشور پاکستان سرمایه گذاری و توطئه‌های زیادی را به کار می گیرند ولی افرادی که بتوانند با تحلیل‌های درست، نقشه های دشمن را به صورت کانالیزه شده برای مردم تبیین کنند نداریم.



وی با اشاره به اینکه باید افکار وحدت خواهانه در کشور پاکستان رشد پیداد کند، از حجت الاسلام والمسلمین مبلغی درخواست کرد زمینه را برای تاسیس شعبه ای از دانشگاه مذاهب اسلامی در پاکستان فراهم کند.



نقوی افزود: اگر نیاز باشد درخواست‌های علمای بزرگ شیعه و سنی را برای تاسیس این شعبه از دانشگاه را ارائه خواهیم داد.



نقوی همچنین گفت: سازمان جهانی سادات قابلیت بزرگی برای ایجاد وحدت میان شیعه وسنی در این کشور دارد.