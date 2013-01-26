مسمویت 13 اصفهانی با گاز مونوکسید کربن در 24 ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور راستین اظهار داشت: در 24 ساعت گذشته در اثر مسمومیت با گاز سمی مونوکسید کربن، 13 نفر در استان اصفهان دچار حادثه شدند که 6 نفر مربوط به خمینی شهر و 7 نفر مربوط به شهرستان فریدن بودند.

بر اساس این گزارش ظهر روز جمعه 6 بهمن ماه جاری، فردی در اثر استفاده از ذغال داخل حمام واقع در خمینی شهر با گاز منوکسید کربن مسموم شد.

وی بیان داشت: در ادامه ساعت 12 همان روز 5 نفر از اعضای یک خانواده نیز که بر اثر نقص دودکش آب گرمکن دیواری دچار گازگرفتگی شدند که همگی به بیمارستان شهید اشرفی منتقل شدند.

رئیس مرکز فوریت های اورژانس استان اصفهان افزود: طی روز گذشته 7 نفر بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن در شهرستان فریدن دچار مسمومیت شده بودند که توسط تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی 115 به بیمارستان شهید رجایی فریدن منتقل شدند.

وی گفت: با توجه به نظر کارشناسان علت مرگ افراد بیشتر مربوط به زمانی طولانی در معرض قرار گرفتن با این گاز سمی بوده و از آنجایی که این گاز رنگ و بو ندارد به تدریج در افراد علایم مسومیت را ایجاد می‌کند و سبب مرگ وی می‌شود.

راستین یادآور شد: علائم اولیه مسمومیت با این گاز سمی بسیار شبیه به سرماخوردگی بوده و شامل آبریزش بینی، سردرد ، سرگیجه و تهوع و استفراغ می‌باشد که در نهایت سبب کاهش هوشیاری فرد می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورت برخورد با این مصدومین مسمومیت با مونوکسید بهتر است قبل از هر کاری آنها را از فضای بسته حاوی گاز سمی خارج کرد و در معرض هوای آزاد قرار داد.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برخورد با این بیماران و کمک به آنها به آدرس سایت مرکز فوریت‌های پزشکی www.ems.mui.ac.ir مراجعه کنید.

آموزش احیاء قلبی ریوی به بیش از 1000 نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به همت مرکز فوریت‌های پزشکی اصفهان، بیش ازیک هزار نفر از پرسنل ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دوره‌های آموزش همگانی طرح بها شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،مرتضی قادری گفت: با توجه به اهمیت آماده‌سازی حاضران در صحنه‌ حادثه و یا اولین کسانی که وارد صحنه می‌شوند و نقش به سزایی که این افراد می‌توانند در حفظ حیات مصدوم ایفا کنند، این مرکز در راستای طرح کشوری آموزش همگانی احیا (طرح بها) نسبت به آموزش کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت رایگان اقدام کرده است.

قادری افزود: طی هماهنگی به عمل آمده با سرپرست محترم گروه توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه مجوزهای لازم جهت اجرای این دوره اخذ گردید و امتیاز بازآموزی برای کلیه پرسنل شرکت کننده در دوره‌ها در نظر گرفته شد.

مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان اضافه کرد: این دوره آموزشی برای اولین بار در سال 1386 جهت پرسنل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همت مربیان این مرکز برگزار شده بود ، ولی به دلیل اهمیت بروزرسانی اطلاعات علمی پرسنل و همچنین به منظور آشنایی پرسنل جدیدالورود با مباحث کمک‌های اولیه ، اجرای این دوره آموزشی برای بار دوم در سال جاری جهت کلیه پرسنل دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان داشت:در این دوره‌ آموزشی که به مدت 4 ساعت آموزش تئوری و عملی طراحی شده است، شرکت کنندگان با مباحث ارزیابی بیمار، مدیریت صحنه حادثه، احیای قلبی ریوی پایه و نحوه برخورد با انسدادهای راه هوایی آشنا می‌شوند.

قادری ادامه داد: طرح آموزش همگانی ویژه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی از آبان ماه سال جاری با هماهنگی رابطان محترم آموزشی حوزه‌های مختلف دانشگاه آغاز گردیده است و تاکنون این دوره آموزشی به همت مربیان این مرکز برای بیش از یک هزار نفر از کارمندان شاغل در مرکز بهداشت استان، مراکز بهداشت شماره 1 و 2، معاونت پشتیبانی، معاونت درمان، دانشکده‌های علوم توان‌بخشی، پزشکی، دندان پزشکی، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مراکز درمانی فیض، امین و فارابی برگزار شده است و در ماه جاری نیز در معاونت پژوهشی و مرکز تحقیقاتی صدیقه طاهره اجرا خواهد شد.

