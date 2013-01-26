218 خدمت شهرداری شیراز الکترونیکی ارایه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام زارع ظهرشنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های خدمات رسانی شهرداری شیراز، گفت: با تفاهم انجام شده با استانداری فارس در فاز اول خدمات رسانی الکترونیکی شهرداری شیراز 115 خدمت در دفاتر پیشخوان ارایه می شود.

وی تصریح کرد: 38 خدمت نیز از طریق دفاتر پستی در حال ارایه است که البته تمامی این خدمات به 218 خدمت شهرداری شیراز خواهد رسید.

مدیر آمار فناوری و سامانه اطلاعات مکانی شهرداری شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه به زودی کیوسک های اطلاع رسانی در سطح شهر شیراز راه اندازی می شود تاکید کرد: تا پایان سال جاری سه کیوسک اطلاع رسانی برای اولین بار در سطح شهر شیراز راه اندازی خواهد شد.

زارع افزود: تا پایان سال آینده نیز تعداد این کیوسک ها در سطح شهر شیراز به 40 کیوسک خواهد رسید که علاوه بر اطلاع رسانی خدمات رسانی نیز انجام می شود.

وی تصریح کرد: مهمترین اولویت ما در شهرداری شیراز صرفه جویی در وقت شهروندان است که در این راستا بخشی از خدمات و فعالیت های شهرداری شیراز برون سپاری شده است.

مدیر آمار فناوری و سامانه اطلاعات مکانی شهرداری شیراز افزود: فضای سبز، تاکسیرانی، مدیریت پسماند ها و...... از جمله بخش هایی است که از بدنه شهرداری شیراز برون سپاری شده است.