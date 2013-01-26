به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسین نقوی حسینی صبح شنبه در جمع مردم خیرآباد ضمن اشاره به توفیق پیامبر(ص) در ایجاد تمدن اسلامی در میان اعراب جاهلی و بیابانگرد، مبانی انقلاب اسلامی و نهضت ملت ایران را همان مبانی اسلامی ایجاد شده توسط نبی مکرم اسلام(ص) دانست.

سخنگوی کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: پرچمداران نهضت اسلامی و کفن پوشان پیشوا، ورامین، خیرآباد، باقرآباد و جوادآباد در شرایطی که همه جهان و کشورها در سیطره قدرت دیکتاتوری شاه بودند با دفاع از ولایت، روحانیت و مرجعیت حرکت کردند و در خرداد 42 و سال 57 روحانیان، دانشجویان، استادان، کارگران، کشاورزان در زندانهای طاغوت جان دادند تا این انقلاب پیروز شد و خواسته ملت محقق شود.

ملت ایستادند تا نظامی شکل بگیرد که مطالبات مردم را دنبال کند

وی با بیان این مطلب که این نهضت بر مطالبه ملت شکل گرفت و این انقلاب و نظام شکل گرفت تا به مطالبه مردم پاسخ دهد، افزود: ملت ایستادند تا نظامی شکل بگیرد که مطالبات و خواسته های مردم را دنبال کند.

نقوی حسینی تصریح کرد: اگر بیانات حضرت امام(ره) و منویات مقام معظم رهبری را بررسی کنیم، می بینیم که خدمت رسانی و پاسخ به مطالبات چقدر محوریت دارد و مهم است.

وی ادامه داد: امروز مسئولان کشور و شهرستان همه خادم و متحد می خواهند زمینه خدمت رسانی را فراهم کنند، اما یکی از موانع خدمت رسانی و بهره مندی مردم از خدمات دولت، عدم تناسب ساختار اداری با مطالبات مردم بوده است.

ساختارهای اداری موجود نمی توانند جوابگوی مطالبات مردم باشند

نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک عنوان داشت: ساختارهای اداری موجود نمی توانند جوابگوی مطالبات مردم باشند و باید اصلاح شود و دولت باید اراده کند. به طور مثال 800 هزار نفر یک فرمانداری، شبکه بهداشت و... داشتند که یک فرمانداری و یک شبکه بهداشت توان خدمت به 800 هزار نفر را نداشت، اینها باید اصلاح و بین ساختار پاسخگویی و مطالبات مردم تناسب ایجاد می شد.

وی با اشاره به تغییرات ساختاری از قبیل شهرستان شدن قرچک و پیشوا و بخش شدن جلیل آباد، اضافه کرد: اینها همه خواسته مردم است، بخش شدن یکی از خواسته ها و مطالبات مردم منطقه خیرآباد و حومه بود و می خواهیم که خیرآباد و حومه بخش شود و مطالبه مستقل بودن، بوده و هست که مسئولان باید به این مطالبه رسیدگی کنند.

نقوی حسینی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فراوان امام جمعه پرتلاش و پیگیر و دلسوز مردم خیرآباد گفت: ستون این نظام بر روی دوش مردم است و نماینده و مسئولان تحت عنایت و توجه امام جمعه باید مطالبات مردم شریف خیرآباد را دنبال کنند و محکم پای آنها بایستند.