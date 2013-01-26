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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

نقوی:

بخش‌شدن خیرآباد ورامین مطالبه مردم و مورد پیگیری مسئولان است

بخش‌شدن خیرآباد ورامین مطالبه مردم و مورد پیگیری مسئولان است

ورامین - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات ساختاری از قبیل شهرستان شدن قرچک و پیشوا و بخش شدن جلیل آباد گفت: اینها خواسته مردم بود؛ بخش شدن یکی از مطالبات مردم منطقه خیرآباد و حومه بوده و مسئولان باید به این مطالبه رسیدگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسین نقوی حسینی صبح شنبه در جمع مردم خیرآباد ضمن اشاره به توفیق پیامبر(ص) در ایجاد تمدن اسلامی در میان اعراب جاهلی و بیابانگرد، مبانی انقلاب اسلامی و نهضت ملت ایران را همان مبانی اسلامی ایجاد شده توسط نبی مکرم اسلام(ص) دانست.

سخنگوی کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: پرچمداران نهضت اسلامی و کفن پوشان پیشوا، ورامین، خیرآباد، باقرآباد و جوادآباد در شرایطی که همه جهان و کشورها در سیطره قدرت دیکتاتوری شاه بودند با دفاع از ولایت، روحانیت و مرجعیت حرکت کردند و در خرداد 42 و سال 57 روحانیان، دانشجویان، استادان، کارگران، کشاورزان در زندانهای طاغوت جان دادند تا این انقلاب پیروز شد و خواسته ملت محقق شود.

ملت ایستادند تا نظامی شکل بگیرد که مطالبات مردم را دنبال کند

وی با بیان این مطلب که این نهضت بر مطالبه ملت شکل گرفت و این انقلاب و نظام شکل گرفت تا به مطالبه مردم پاسخ دهد، افزود: ملت ایستادند تا نظامی شکل بگیرد که مطالبات و خواسته های مردم را دنبال کند.

نقوی حسینی تصریح کرد: اگر بیانات حضرت امام(ره) و منویات مقام معظم رهبری را بررسی کنیم، می بینیم که خدمت رسانی و پاسخ به مطالبات چقدر محوریت دارد و مهم است.

وی ادامه داد: امروز مسئولان کشور و شهرستان همه خادم و متحد می خواهند زمینه خدمت رسانی را فراهم کنند، اما یکی از موانع خدمت رسانی و بهره مندی مردم از خدمات دولت، عدم تناسب ساختار اداری با مطالبات مردم بوده است.

ساختارهای اداری موجود نمی توانند جوابگوی مطالبات مردم باشند

نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک عنوان داشت: ساختارهای اداری موجود نمی توانند جوابگوی مطالبات مردم باشند و باید اصلاح شود و دولت باید اراده کند. به طور مثال 800 هزار نفر یک فرمانداری، شبکه بهداشت و... داشتند که یک فرمانداری و یک شبکه بهداشت توان خدمت به 800 هزار نفر را نداشت، اینها باید اصلاح و بین ساختار پاسخگویی و مطالبات مردم تناسب ایجاد می شد.

وی با اشاره به تغییرات ساختاری از قبیل شهرستان شدن قرچک و پیشوا و بخش شدن جلیل آباد، اضافه کرد: اینها همه خواسته مردم است، بخش شدن یکی از خواسته ها و مطالبات مردم منطقه خیرآباد و حومه بود و می خواهیم که خیرآباد و حومه بخش شود و مطالبه مستقل بودن، بوده و هست که مسئولان باید به این مطالبه رسیدگی کنند.

نقوی حسینی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فراوان امام جمعه پرتلاش و پیگیر و دلسوز مردم خیرآباد گفت: ستون این نظام بر روی دوش مردم است و نماینده و مسئولان تحت عنایت و توجه امام جمعه باید مطالبات مردم شریف خیرآباد را دنبال کنند و محکم پای آنها بایستند.

کد مطلب 1800577

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