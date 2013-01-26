  1. بین الملل
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

خلیل المرزوق:

اعتراضات مردم بحرین متوقف نخواهد شد

اعتراضات مردم بحرین متوقف نخواهد شد

یکی از اعضای جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به موافقت گروههای مخالف با گفتگوهای مفید، آن را به مفهوم پایان اعتراضات مردمی ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، خلیل المرزوق عضو جمعیت الوفاق گفت : موافقت با گفتگو، به معنای توقف اعتراضات نیست.

وی افزود: رژیم آل خلیفه، برگزاری تظاهرات را غیر قانونی می داند، اما مخالفان چنین اعتقادی ندارند و اعتراض مسالمت آمیز حق مشروع ما است.

المرزوق بیان کرد: الوفاق آماده است که راه خروج از بحران را بررسی کند، اما پیش از هر چیز، اعتماد سازی ضروری است.

بازداشت 47 معترض

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان از بازداشت 47 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات دیروز خبر دادند.

جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد: بازداشت مردم غیر قانونی و مغایر با اصول حقوق بشر و بازداشت مخالفان، اقدامی علیه خواسته های مشروع مردمی است.

الوفاق ضمن درخواست آزادی فوری همه بازداشت شدگان از جامعه جهانی خواست که به مسئولیت خود در قبال حمایت از آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز در بحرین عمل کند.
 

کد مطلب 1800583

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