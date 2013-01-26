تشویقی برای افزایش کار در شهرک صنعتی شیراز وجود ندارد

عباس ابوقداره در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم رونق در شهرک صنعتی شیراز و در کل صنعت استان فارس یادآور شد: هر چند که وضعیت صنعتگران نسبت به گذشته متفاوت شده و شاهد بهبود روند هستیم اما همچنان مشکلات وجود دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 10 درصد واحد های حاضر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز تعطیل و یا با نیمی از توان خود فعالیت می کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی شیراز با اشاره به اینکه از معافیت مالیاتی در شهرک صنعتی نتوانسته ایم استفاده کنیم یادآور شد: از جمله وعده هایی که برای رونق بخشی در شهرک صنعتی شیراز داده شده بود معافیت مالیاتی به مدت 10 سال است که تا این لحظه یک واحد هم نتوانسته از این معافیت استفاده کند.

ابوقداره با بیان اینکه سرمایه در گردش از جمله مشکلات واحد های صنعتی در استان فارس است، گفت: پیش بینی سرمایه در گردش سالانه از جمله اولویت هایی است که یک واحد صنعتی باید از آن برخوردار باشد اما زمانیکه این کار انجام می شود و در مقابل 300 درصد گرانی روی می دهد هیچ کاری نمی شود کرد.

وی تصریح کرد: با این روندی که ایجاد شده و مشکلات صنایع در پرداخت تسهیلات خود به بانکها تا چند مدت دیگر باید شهرک صنعتی را به بانکها تحویل داد.

این صنعتگر بزرگ استان فارس با اشاره به اینکه دولت باید به این نتیجه برسد که هیچ راهی سود آورتر از تولید نیست تاکید کرد: تنها راهی که می شود در مقابل این تحریم ها ایستادگی کرد و موفقیت را به ارمغان آورد توجه به تولید است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی شیراز ادامه داد: اما در این میان دولت باید از توان بخش خصوصی در بحث های مشاوره ای استفاده کند نه اینکه یک تنه وارد میدان شود و تصمیمات غیر کارشناسی بگیرد.

ابوقداره یادآور شد: مهمترین بحث امروز کشور بیکاری است که تنها راه رفع این مشکل نیز راه اندازی صنایع جدید است که برای انجام این کار نیز باید زیرساخت ها فراهم باشد.