توجه بیشتر به حوزه جوانان فارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سالاری ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی، معاون امور فرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان فارس اظهار داشت: جوانان گروه عظیمی از جامعه هستند که از نیازها و خواسته های فروانی برخور دارند که دستگاههای متولی باید برای برطرف کردن آنها تلاش کنند.

وی ادامه داد: نگاه همراه با برنامه ریزی و راهبردی درحوزه جوانان، سازماندهی امور مربوط به جوانان، پیگیری برای رفع نیازهای جوانان،ازمهم ترین برنامه های در نظر گرفته شده درمعاونت امور فرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان فارس است.

تلاش برای بهبود شاخصه های ورزشی

معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی اداره ورزش و جوانان فارس نیز در این جلسه بیان کرد: تلاش برای بهبود شاخصه های ورزشی، بهبود وضعیت رفاهی کارکنان، بهبود نیروهای انسانی، تعامل درخصوص اعتبارات از جمله برنامه های آتی این معاونت است.

وحید رجایی تاکید کرد: با رعایت چارچوب اداری در معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی اداره ورزش و جوانان فارس برای رسیدن به تمامی اهداف مطرح شده تلاش می کنیم تا بدین وسیله زمینه لازم برای موفقیت این ارگان فراهم شود.

وی تصریح کرد: در قسمت معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی اداره ورزش و جوانان فارس برای رسیدن به اهداف مورد نظر از تجربیات تمامی افراد استفاده می شود و علاوه برآن تعاملات لازم برای بهبود وضعیت موجود نیز با سایر ارگان ها برقرار می شود.