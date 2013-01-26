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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

حسینقلی زاده خبر داد:

جان باختن 3 نفر بر اثر مسمومیت با گاز/ 6 کشته و زخمی در تصادف شب گذشته تبریز

جان باختن 3 نفر بر اثر مسمومیت با گاز/ 6 کشته و زخمی در تصادف شب گذشته تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: سه نفر در تبریز بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن جان خود را ازدست داده و 9 نفر دیگر نیز از این حادثه جان سالم به در بردند.

حبیب حسینقلی زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانمی همراه با دخترش در منطقه مارالان تبریز بر اثر رعایت نکردن موارد استاندارد در نصب بخاری جان خود را ازدست داده اند .

وی ادامه داد: همچنین در شهر مراغه نیز دانشجویی 26 ساله دچار مسمومیت با این گاز شده و جان خود را ازدست داد.

حسینقلی زاده افزود: سه خانواده تبریزی چهار، سه و دو نفره نیز توسط این گاز مسموم شدند اما به دلیل اقدامات مناسب تقریبا وضعیت عمومی همگی مساعد است.

وی در خصوص وقوع یک تصادف در جاده خواجه - تبریز هم گفت: حدود ساعت 10 شب گذشته بر اثر تصادف دو خودرو روآ یک نفر کشته شد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان افزود: این پنج نفر توسط فوریت های پزشکی منطقه دو تبریز و همچنین منطقه خواجه به بیمارستان تبریز منتقل شده و حال دو نفر از این مجروحان وخیم بوده اما سه نفر دیگر در وضعیت مساعدی قرار دارند.

وی همچنین در خصوص حمله اراذل اوباش به آمبولانس این مرکز گفت: دو نفر از اراذل اوباش در خیابان آبرسان تبریز به یک دستگاه امبولانس که در حال انتقال مصدوم بود حمله می کنند و سبب آسیب دیدن این آمبولانس و مانع از رساندن مجروح به بیمارستان می شوند.

کد مطلب 1800612

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