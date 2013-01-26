به گزارش خبرنگار مهر علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر امروز در شورای شهر اصفهان با اشاره به به ترویج اختلاف میان شیعه و سنی توسط دشمنان و لزوم اندیشیدن تدابیری برای وحدت مسلمانان اظهار داشت: دهه فجر امسال با میلاد حضرت محمد(ص) و هفته وحدت متقارن شده، بنابراین لازم است فعالیت‌ها و مراسم‌های این ایام حول محور وحدت برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به برنامه‌های دهه فجر افزود: در تدوین این برنامه‌ها لازم است انتقال اندیشه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نسل جوان را مدنظر قرار دهیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در ایام عید مسافران زیادی به شهر اصفهان سفر می‌کنند، تاکید کرد: لازم است برای برای کنترل ترافیک ایام عید چاره‌ندیشی مناسبی انجام شود.

وی بیان داشت: همچنین در این ایام حضور پررنگ پلیس راهور در هسته مرکزی شهر و نقاط پرترافیک و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی ضروری است.

