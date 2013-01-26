نگاه کارشناسی در تولیدات تلویزیونی کودک و نوجوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی ظهر شنبه در نشستی با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان افزود: تولید برنامه با موضوع کودک و نوجوان با مشارکت کانون پرورش فکری اجرایی می شود.

وی بیان کرد: تولید این گونه برنامه ها نقش موثری در پرورش و رشد معنوی کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان جامعه دارد.

رحیمی تاکید کرد: تعامل بین کانون و صدا و سیما در تولید برنامه های ویژه این گروه سنی موجب تحقق اهداف هر دو دستگاه می شود.

وی بیان داشت: گروه کودک و نوجوان استان آمادگی پوشش برنامه ها و فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را دارد.

مدیر کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بالایی کانون پرورش فکری برای ساخت برنامه‌های تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان وجود دارد.

سید هانی حسینی افزود: کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد با داشتن 10 مرکز ثابت، دومرکز سیار و دو مرکز پستی در سطح استان فعالیت فرهنگی، هنری و ادبی دارد.

وی اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان این آمادگی را دارد که مراکز فرهنگی هنری، سالنها و کتابخانه های خود را برای تولید برنامه در اختیار صدا و سیما قرار دهد.