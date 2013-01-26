محسن بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقه در دو مرحله گروهی و حذفی برگزار خواهد شد که اهدافی از روبرو (نزدیک شونده)، کنار (عبور کننده) و به جلو (دورشونده) در این مسابقه پرتاب خواهند شد.

وی تصریح کرد: 12 نفر پس از مرحله گروهی به دور نهایی راه پیدا خواهند کرد و در این مرحله رقابت دو به دو روی خواهد داد.

مسابقات تیراندازی "شبه شکار" از مشهورترین مسابقات تیراندازی در عرصه بین المللی

مدیر سایت اهداف پروازی "تک تیرانداز" ورامین ادامه داد: این مسابقات از انواع بسیار مشهور مسابقات تیراندازی در عرصه بین المللی است و برخی از مشهورترین تیراندازان عرصه مسابقات المپیکی در این رشته نیز وقت زیادی صرف می کنند و جمعیت تیراندازان علاقه مند به این رشته در همه جای دنیا چند برابر تیراندازان المپیکی است.

وی یادآور شد: فدراسیون تیراندازی در صدد عضویت در فدراسیون جهانی این رشته (FITASC) است.

بوربور اضافه کرد: این دور از مسابقات از ساعت هشت و 30 دقیقه روز جمعه 13 بهمن ماه در باشگاه تک تیرانداز ورامین واقع در کیلومتر 12جاده چرمشهر برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاقه مندان می توانند برای ثبت نام با تلفن 09191910510 تماس حاصل کنند و بازدید از این مسابقات برای عموم مردم آزاد است.