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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

بانوان اسکواش باز یزدی قهرمان کشور شدند

بانوان اسکواش باز یزدی قهرمان کشور شدند

یزد - خبرگزاری مهر: در پی برگزاری مسابقات قهرمانی بانوان در رشته اسکواش به میزبانی استان یزد، تیم هیئت اسکواش یزد قهرمان کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های دور برگشت لیگ برتر اسکواش کشور که به مدت دو روز در خانه اسکواش یزد برگزار شد، تیم اسکواش یزد با شکست حریفان خود به مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافت.

در این رقابتها هفت تیم از استانهای اصفهان، تهران، گلستان، اراک، خوزستان، فارس و یزد حضور داشتند که تیم استان یزد در رقابت نهایی خود با حریف اصفهانی به قهرمانی رسید.

همچنین تیم های فولاد ماهان اصفهان و اسکواش تهران به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

سومین دوره لیگ برتر اسکواش بانوان کشور با حضور هفت تیم به صورت رفت و برگشت و در شش مرحله برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، تیم اسکواش بانوان استان یزد برای بار دوم در این لیگ شرکت کرد و سال گذشته نیز موفق به کسب مقام دوم کشوری شد.

کد مطلب 1800632

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