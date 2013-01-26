ساخت 13 فیلم کوتاه در حوزه هنری اردبیل/ نهادهای فرهنگی تعامل ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان تصریح کرد: این فیلمها در زمینه های داستانی، مستند و انیمیشن است.

وی با بان اینکه 13 عنوان کتاب نیز در این مجموعه به چاپ رسیده است، اضافه کرد: این کتب نیز در موضوعات تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شعر، داستان و پژوهش بوده است.

مدیر کل حوزه هنری استان تصریح کرد: امسال با وجود تخصیص حداقلی اعتبارات تلاش شده است منابع مالی به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

وی برگزاری دو جشنواره منطقه ای در شمال غرب کشور را یادآور شد و ادامه داد: جشنواره عکس "خانواده و معنویت" و جشنواره تصویر سازی "فرزندان صبح" با هدف مشارکت دادن استانهای همجوار برگزار شده است.

تولید دو قطعه موسیقی برای اولین بار در اردبیل

ناطق همچنین با اشاره به تولید موسیقی در این نهاد هنری و فرهنگی ادامه داد: در سال جاری دو قطعه موسیقی در حوزه هنری تولید شد که در استان و حتی در منطقه شمال غرب کشور اقدام بی نظیری بود.

وی با بیان اینکه تولید این دو قطعه از اولین تا آخرین مرحله در حوزه هنری انجام شده ابراز امیدواری کرد با پخش مناسب این دو قطعه زمینه تشویق تولیدات بومی استان فراهم شود.

اعتبارات حوزه هنری پاسخگو نیست

مدیر کل حوزه هنری استان همچنین با بیان اینکه از سال 60 حوزه هنری با حفظ شخصیت حقوقی در زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته است، اضافه کرد: با وجود اینکه فعالیتهای این مجموعه به دلیل تخصصی بودن مستلزم تامین هزینه است اما اعتبارات جاری به دلیل ناچیز بودن پاسخگو نیست.

وی با انتقاد از بی توجهی به توسعه برنامه های فرهنگی استان تصریح کرد: در حال حاضر تبلیغات اقلام مصرفی از جمله پفک نمکی با هزینه ای برابر با اعتبارات یک مجموعه فرهنگی و بیش از سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ است.

ناطق همچنین با گلایه از عدم تعامل دستگاهای فرهنگی در این زمینه ادامه داد: در حال حاضر عملکرد دستگاههای فرهنگی جدای از هم و به صورت جزیره ای است.

وی از رسانه ها خواست با بررسی ضعف و قوت برنامه های فرهنگی استان عملکرد مدیران را ارزیابی و پاسخ سوالات خود را از آنها بخواهند.

حوزه هنری وابسته به هیچ دستگاه اجرایی نیست

ناطق همچنین با انتقاد از رسانه ها بیان داشت: اگر در برخی رسانه ها اینطور تلقی می شود که حوزه هنری وابسته به دستگاه اجرایی خاصی است این موضوع صحت و سقم ندارد.

وی با بیان اینکه حوزه هنری از نهادهای فرهنگی تحت حمایت بیت رهبری است، اضافه کرد: این نهاد به صورت کاملا مستقل اداره می شود.

