علمای دینی با بکارگیری وحدت برای پیشرفت سیاسی اسلام گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف رضایی ظهر شنبه در همایش رسول مهر که در اردوگاه مازندران مشهد برگزار شد اظهار کرد: اکنون که وحدت سیاسی جهان اسلام با بصیرت وسیع و افق بلند و دید وسیع امام خمینی(ره) و پیگیری مقام معظم رهبری در حال به نتیجه رسیدن است وظیفه علمای اسلام نیز سنگین تر شده است.

وی افزود: علمای دینی باید با به کارگیری وحدت برای پیشرفت سیاسی جهان اسلام گام بردارند و برای رسیدن به این هدف حتی یک لحظه کوتاه نیایند.

حجت الاسلام رضایی تصریح کرد: این گونه اجتماعات و همایش ها در اندیشه سازی و اجتماع سازی برای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(دام برکات) امری کاملا آشکار و بدیهی بوده است و دیگر علمای اسلامی نیز می توانند از این نگرش در راه تقویت وحدت اسلامی گام بردارند.

مدیر امور اهل تسنن حوزه علمیه استان عنوان کرد: روز ولادت پیامبر(ص) به روایت برادران اهل سنت دوازدهم ربیع اول و به روایت شیعیان هفدهم ربیع الاول است به همین دلیل هفته وحدت در طی این مدت برگزار می شود تا شور و شوق امت اسلامی و در کنار هم بودن برای مدت بیشتری ادامه داشته باشد.