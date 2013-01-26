  1. عناوین کل
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

حجت الاسلام زمانی:

مخالفت با وحدت در آموز ه های دینی به معنای ترک تقوا است

مخالفت با وحدت در آموز ه های دینی به معنای ترک تقوا است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون بین الملل حوزه های علمیه کشور گفت: طبق آموزه های دینی و قرآنی ترک یا مخالفت با وحدت در واقع ترک تقوا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زمانی ظهر شنبه در همایش رسول مهر که در اردوگاه مازندران واقع در شرق مشهد برگزار شد اظهار کرد: طبق فرمایش قرآن کریم و دیگر آموزه های دینی تلاش برای ایجا د وحدت بین مسلمانان و امت اسلامی عبادت به حساب می آید.

وی تصریح کرد: همچنین طبق آموزه های دینی و کلام خداوند در کتاب آسمانی قرآن ترک وحدت و یا مخالفت با وحدت در واقع ترک تقوا است.

حجت الاسلام زمانی بیان کرد: طبق بررسی ها و تجربیات بنده هشت عامل اصلی مانع ایجاد وحدت یا حرکت نکردن به سمت وحدت از سوی متدینان و علمای دینی شده است.

وی افزود: اولین عامل داشتن اندیشه تکفیری است یعنی هستند کسانی که دیگران را خیلی سریع و عجولانه به کفر متهم می کنند.

حجت الاسلام زمانی با اشاره به دومین عاملی که مانع وحدت می شود گفت: مشاهده فاصله زیاد بین مذهب خود و دیگر مذاهب نیز یکی از عوامل مانع ایجاد وحدت به حساب می آید.

وی افزود: علمای مذاهب مختلف نباید فکر کنند بین مذاهب آنها با دیگر مذاهب  اسلامی فاصله زیادی وجود دارد و از بزرگنمایی اختلافات جلوگیری شود.

وی سومین عامل مانع وحدت را تلقی غلط برخی از علماء تند شیعه و سنی از وحدت دانست و تصریح کرد: برخی از علماء فکر می کنند وحدت یعنی یکی شدن و دیگری از بین رفتن در صورتی که این برداشت از اتحاد و وحدت کاملا اشتباه است.

معاون بین الملل حوزه های علمیه کشور با اشاره به چهارمین عاملی که مانع ایجاد وحدت می شود اظهار کرد: بعضی از افراد فکر می کنند وحدت یعنی ملاحظه و بیان نکردن عقاید دینی در صورتی که بین حفظ مواضع مذهبی و وحدت تفاوت وجود دارد.

حجت الاسلام زمانی افزود: عصبانیت از رفتار زشت و تند جاهلان هر دو طرف نیز به عنوان پنجمین عامل همیشه مانع وحدت شده است.

وی اظهار کرد: ششمین عاملی که مانع ایجاد وحدت می شود تعصب منفی و تحجر و عدم تمایل به کسب اطلاعات علمی از دیگر مذاهب علمی است.

وی هفتمین عامل را تاثیر پذیری برخی از علمای شیعه و سنی از تحریک دشمنان دانست و بیان کرد: گاهی اوقات فرادی در کنار علماء هستند که در ایجاد جو روانی منفی رفتار می کنند.

حجت الاسلام زمانی توطئه های دشمنان داخلی و خارجی را هشتمین عامل پیشروی وحدت امت اسلامی دانست و تاکید کرد: علمای اسلام باید به شدت مراقب توطئه های پیدا و پنهان دشمنان داخلی و خارجی باشند.

کد مطلب 1800654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها