همدان در مسابقات دوچرخه سواری جشنواره زمستانی قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو بولینگ باز همدان به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند.

بر اساس این گزارش، این اردو از امروز به مدت هشت روز در رده سنی بزرگسالان به میزبانی شهر مشهد برگزار می شود.

علی امیری و سماع الدین حبیبی از همدان در این اردو حضور دارند.

اعلام نتایج مسابقات گروه یک والیبال بانوان همدان

نتایج مسابقات گروه یک والیبال بانوان جام فجر همدان اعلام شد.

براساس این گزارش، در ادامه مسابقات جام 22 بهمن، مسابقات والیبال بانوان با حضور ادارات استان همدان و انجام 13 بازی در دو گروه در دو روز پیگیری شد که در گروه اول کارگران دو بر یک بوعلی را برد.

همچنین امید دو بر صفر ناحیه یک را شکست داد، ناجا دو بر صفر دبیرستان ناحیه دو را برد و امید دو بر صفر مربیان را از پیش رو برداشت.

در روز دوم بازی ها کارگران دو بر یک ناجا را برد، بوعلی دو بر صفر ناحیه دو را برد، ناحیه یک دو بر یک مربیان راشکست داد، ناجا دو بر صفر بوعلی را از پیش رو برداشت و کارگران دو بر صفر ناحیه دو را برد

همدان قهرمان مسابقات دوچرخه سواری جشنواره زمستانی

در مسابقات دوچرخه سواری جشنواره زمستانی همدان مقام اول را کسب کرد.

مسابقات دوچرخه سواری جشنواره زمستانی با حضور 15تیم همدان، تهران، تراکتور سازی تبریز، کردستان، لرستان، خزر محمود آباد،سیستان، آذربایجان شرقی، مازندران، بیجار، بروجرد، باشگاه گروس دهگلان، کندوان چالوس، شهرداری همدان و هیئت دوچرخه ملایر و نهاوند به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان همدان برگزار شد.

این مسابقات در رشته کوهستان و در ماده کراس کانتری برگزار شد که در پایان در رقابتهای تیمی مقاومت همدان و کردستان با کسب 17 امتیاز مشترکا اول، آذر بایجان شرقی دوم و دهگلان سوم شد.

در بخش انفرادی نیزپرویز مردانی از بیجار اول، حامد صیفی کار از تیم مقاومت همدان دوم و عین الله ناریی از تیم مقاومت همدان سوم شد.

برترین اسکی بازان همدان معرفی شدند

نتایج مسابقات اسکی آلپاین جشنواره زمستانی استان همدان اعلام شد.

این مسابقات در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نونهالان در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

این مسابقات در ابتدا با اجرای مراسم میزبانی از چندین نفر از سفرای کشورهای مختلف در پیست اسکی تاریک دره و تقدیم گل از طرف اسکی بازان شرکت کننده به آنها همراه بود.

در پایان نتایج مسابقات مشخص شد و در بخش بزرگسالان، رضا خوشدلان، میلاد جوشقانی و میلاد نیکوکار برتر شدند

در بخش جوانان کیاوش حیدری، نوید ارجمندیان و اردوان لیلاچیان اول تا سوم شدند.

در بخش بانوان یاسمن جوشقانی، اکرم جعفری و سهیلا یادگاری و در بخش نونهالان آرین سماوات ومحمد حسینی برتر شدند.

قهرمانان یخ نوردی جشنواره زمستانی همدان معرفی شدند

رقابت های یخ نوردی ششمین جشنواره زمستانی همدان با شرکت 60 یخنورد در دو بخش آقایان و بانوان در آبشار گنج نامه همدان برگزار شد که کمیته داوران روز شنبه پس از بررسی های انجام داده نفرات برتر را براساس صعود موفق معرفی کرد.

استان های تهران، مرکزی، کرمانشاه، کردستان، خوزستان و چند تیم از همدان در این دوره از رقابت ها شرکت داشتند.

در بخش بانوان حاضر در این دوره مسابقات، نگار ورشوچی و سودابه منوچهریان هر دو از همدان حائز رتبه های اول و دوم شدند.

همچنین در بخش آقایان مهدی گلخنبان از همدان اول و امیر پاینده نور و میثم مستقیمی هر دو از همدان به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

ششمین جشنواره زمستانی همدان پنجم تا دهم بهمن ماه امسال با شعار ورزش، گردشگری، همبستگی در حال برگزاری است.

تیم رزمی همدان در راه قهرمانی کشور

تیم رزمی همدان در سبک پاهویوت در رده سنی بزرگسالان در مسابقات قهرمانی کشور حاضر می شود.

براساس این گزارش، این رقابتها به مدت دو روز در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی شهرستان خمین برگزار می شود.

در رده سنی نوجوانان محمد امین کشوری، در رده سنی جوانان علی کشوری و امیر حسین حسینی و در رده سنی بزرگسالان مصطفی طاهری به سرپرستی مسعود کرمی تیم های همدان را در این رقابتها تشکیل می دهند.

شکست الوند همدان مقابل نفت مسجد سلیمان

تیم الوند همدان در چارچوب هفته هفدهم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور با شکست مقابل نفت مسجد سلیمان فاصله خود را با تیم گسترش فولاد تبریز صدرنشین جدول افزایش داد.

در این دیدار که به میزبانی نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه شهید بهنام محمدی انجام شد، تیم میزبان با نتیجه سنگین سه بر صفر مقابل الوند همدان به برتری دست یافت.

الوند همدان که در رتبه دوم جدول رده بندی گروه "الف" رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور قرار دارد، با این شکست فاصله خود با صدرجدول به پنج امتیاز رساند.

الوندی ها در این مسابقه شش بازیکن اصلی خود را به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار نداشتند.

سید مهدی سید علی به همراه علی برقندان و جلیل شعرانی این مسابقه را قضاوت کردند.