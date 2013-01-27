واگذاری 110 هزار کارت ویژه اعتباری 1.5 میلیون تومانی به کارگران

غلامرضا مصطفی پور در گفتگو با مهر در ارتباط با برنامه واگذاری کارت اعتباری خرید به 110 هزار کارگر، گفت: این طرح در قالب طرح میزان نیست و یک برنامه جداگانه ای است که توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران انجام خواهد شد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار داشت: موضوعی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره واگذاری کارتهای اعتباری خرید به کارگران دنبال می کرد در قالب یک قرارداد 5 جانبه ای با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحد تولیدکننده، واحد توزیع کننده و بانک بوده است.

مصطفی پور ادامه داد: قرار بود در قالب تفاهمی که بین این مراکز ایجاد می شود، به نحوی باشد که سود در قالب تخفیف از توزیع کننده دریافت و به واحد تولیدی پرداخت شود. بانک قرض الحسنه در قالب واگذاری 110 هزار کارت اعتباری به دنبال کسب سود نیست.

وی ادامه داد: کارخانه، نحوه واگذاری و اینکه چه گروه هایی از کارگران می توانند کارت اعتباری دریافت کنند، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود و آنها برای این منظور 9 استان را به بانک معرفی کردند.

این مقام مسئول بانکی کشور تاکید کرد: در این استانها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارخانجات را تعیین و به ما معرفی کرده است و ما با کارخانجات وارد تفاهم نامه شده ایم و از این طریق کارگران معرفی می شوند.

به گفته مصطفی پور، اینکه آن کارگر واجد شرایط است و یا خیر، توسط بانک تعیین می شود. اگر افراد بدهی معوق و چک برگشتی داشته باشند و اگر آن کارخانه حقوق معوق داشته باشد را ما قبول نمی کنیم و به صورت کلی افرادی که در شرایط سلامت کار می کنند را تسهیلات دهی می کنیم.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، درباره ضمانت کارت های اعتباری 1.5 میلیون تومانی خرید کارگران گفت: ضمانت این کارت ها را به عهده کارفرمایان و مدیران کارخانجات گذاشته ایم و اگر آنها تقبل کنند ما وام را به کارگران می پردازیم.

وی درباره امکان عدم پذیرش ضمانت کارگران توسط کارفرمایان، تصریح کرد: تاکنون در اجرای این طرح مشکلی نداشته ایم. حتی این پیشنهاد را دادیم که بتوانیم در قالب بیمه اعتباری نیز کار تضامین را انجام دهیم.

مصطفی پور خاطر نشان کرد: دریافت کنندگان از تسهیلات 1.5 میلیون تومانی باید به صورت 18 ماهه نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند و میزان اقساط ماهیانه بستگی به میزان استفاده افراد است. کارمزد این کارت ها نیز 4 درصد است و سودی بابت آن از کارگران دریافت نمی شود.