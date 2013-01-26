الجزایر در معرض آزمونی دشوار

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "چالشی جدید و سخت برای الجزایر" آورده است : دخالت نظامی فرانسه در کشور آفریقایی مالی، الجزایر را به عنوان کانون اصلی سیاسی و نظامی در منطقه صحرا و ساحل آفریقا به سبب نزدیکی اش به مالی و نیز تجربه های این کشور در مقابله با گروههای اسلامی افراطی مطرح کرد.

این روزنامه می نویسد: حوادث منطقه عین امیناس در نزدیکی مرزهای جنوب شرقی الجزایر که طی آن گروههای مسلح تعدادی از غربی ها را به گروگان گرفتند و این ماجرا با دخالت نیروهای ویژه الجزایر همراه بود، الجزایر را در مرکز طوفان قرار داد.

روزنامه مذکور بیان کرد: کشورهای غربی به ویژه انگلیس و فرانسه از اهمیت نقش الجزایر در کشور مالی آگاه بودند و به همین دلیل بود که این کشورها از هر گونه انتقاد علیه مقامات الجزایری به سبب یورش به مکانی که گروگانهای غربی در آن نگهداری می شدند، پرهیز کردند.

القدس العربی می نویسد: مقامات الجزایری این روزها با آزمون دشواری روبرو هستند که به مراتب سخت تر از موضع قبلی شان درباره درخواست فرانسه برای گشودن حریم هوایی خود به روی هواپیماهای نظامی فرانسوی برای عملیات در کشور آفریقایی مالی است.

این روزنامه می افزاید: اگر خبرهایی که درباره موافقت الجزایر با درخواست دفتر تحقیقات فدرال آمریکا(اف بی آی) برای بازجویی از افراد دستگیر شده در جریان عملیات گروگانگیری آزاد باشد، این موضوع، مشکلات جدیدی را برای این کشور به وجود می آورد.

روزنامه مذکور بیان کرد: مشکلاتی که برای مقامات الجزایر به وجود می آید تنها از ناحیه گروههای افراطی مسلح نیست، بلکه از جانب احزاب مخالف، نیز فشارهایی به نظام الجزایر وارد خواهد شد به ویژه اینکه این احزاب طی روزهای قبل نشستهایی برگزار کردند و خواستار بسته شدن حریم هوایی الجزایر به روی جنگنده های فرانسه شدند و بعید نیست که با حضور اعضای دفتر تحقیقات فدرال آمریکا برای تحقیق از بازداشت شدگان عین امیناس مخالفت کنند.

القدس العربی می نویسد: حکومت الجزایر باید در برابر تلاشهای آمریکا و اروپا برای کشاندن تدریجی آن به جنگ در کشور مالی و نیز با گروههای اسلامی افراطی که ممکن است سالها به طول انجامد هوشیار باشد.

این روزنامه می نویسد: بسیاری از طرفها خواستار بی ثباتی الجزایر هستند، اما نظام الجزایر باید مراقب آزمون دشوار پیش رو باشد و با دوراندیشی با آن برخورد کند.