انعقاد قرارداد ساخت راه آهن رشت - آستارا / چینی ها وارد گیلان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا ظهر امروز در شورای مسکن استان افزود: قرارداد ساخت این راه آهن به ارزش 639 میلیون یورو معادل دو هزار و 500 میلیارد تومان از سوی وزیر راه و شهر سازی و شرکتی از چین بسته شد.

وی اظهارداشت: براساس این قرارداد شرکت چینی متعهد شده در مدت شش ماه کار خود را آغاز و راه آهن را در مدت 18 ماه بسازد.

استاندار گیلان گفت: این قرارداد شامل تکمیل 25 کیلومتر زیر سازی مسیر قزوین - رشت و مهندسی، طراحی و ساخت راه آهن، رشت، بندر انزلی، تالش و آستارا است.

وی با بیان اینکه چینی ها هفته های آینده برای عملیاتی کردن قرارداد وارد گیلان می شوند، افزود: فرمانداران بندرانزلی، رضوانشهر، تالش و آستارا موظفند در زمینه تملک اراضی نهایت همکاری را داشته باشند.

هاشم نیا ادامه داد: با ساخت این راه آهن مسیر حلقه ریلی کریدور شمال جنوب تکمیل و تحول عظیمی در گیلان و منطقه بوجود می آورد.

وی تاکید کرد: تکمیل این کریدور نه تنها برای جمهوری اسلامی ایران بلکه برای کشورهای حوزه قفقاز غرب اروپا و جنوب غربی آسیا دارای حائز اهمیت است.