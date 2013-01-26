گردهمایی کیوکوشین کاران پاکدشت در جام فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش باشکوه که در قالب برنامه های آموزشی جشنواره فرهنگی ورزشی جام فجر 91 برپا شده بود بیش از 500 کاراته کا از شهرهای اسلامشهر رودهن، پردیس، کرج، شهریار، شهرری، قرچک، شمیرانات، ساوجبلاغ و... گردهم جمع شدند و زیر نظر کیو شی شیهان داود دانشفر رئیس سبک کیو کوشین کاراته ایران و خاور میانه تمرین کردند. در این استاژفنی که در مدت دو ساعت انجام شد مسئولان ارشد شهرستان پاکدشت از جمله نماینده این شهرستان فرهاد بشیری و رئیس اداره ورزش و جوانان و عضو هیأت رئیسه هیأت کاراته استان حضور یافتند و از نزدیک شاهد این گردهمایی بودند.

گفتنی است، این استاژ بزرگترین گردهمایی تاریخ کیو کوشین کان کاراته ایران بوده است که میزبانی آن را هیأت کاراته پاکدشت بر عهده داشت.

نونهالان کریم آباد در مسابقات ورامین

تیم نونهالان روستای کریم آباد که در اولین دوره مسابقات فوتبال نونهالان در زمین چمن مصنوعی ورامین حضور یافته بود به مقام قهرمانی این رقابتها دست یافت.

تیم کریم آباد پس از پیکارهای سخت و متعدد توانست رقبا را از میدان به در کند و برسکوی قهرمانی بایستد و قرچک و پیشوا پس از تیم پاکدشت به مقام دوم و سوم رسیدند.

گفتنی است، مربیگری این تیم آینده دار را سامان هداوند میرزایی بر عهده داشت و سرپرستی آن نیز بر عهده سروش هداوند بود و سینا هداوند میرزایی، علی خانی، ماهان شصتی کریمی، احمد شصتی، مرتضی حسنی، محمد محمدی، امیر مهدی شصتی، امیر محمد شصتی، امیر شصتی کریمینفرات تیم نونهالان روستای کریم آباد هستند.

تیم وزنه برداری پاکدشت در مسابقات چندجانبه ابهر شگفتی آفرین شد

تیم وزنه برداری پاکدشت تحت عنوان تیم شهدای پاکدشت برای شرکت در مسابقات چهار جانبه جام فجر راهی شهرستان ابهر شده بود، جام قهرمانی این مسابقات را به روی سر برد.

این تیم با 10 وزنه بردار و با مربیگری مرتضی سرابی راهی مسابقات شد و توانست با قدرت نمایی و اجرای تکنیکهای صحیح وزنه برداری به مقام اول دست یابد.

بنا به گفته مرتضی سرابی رئیس هیأت وزنه برداری شهرستان پاکدشت این هیأت استفاده از نونهالان با استعداد و میدان دادن به آینده سازان این رشته را در دستور کار خود قرار داده و به همین دلیل ترکیبی از با تجربه ترها و نوجوانان را به این مسابقات اعزام کرده است.

در این تیم حسن رضایی، علیرضا گرامی پور و امین آصفی با 13 سال سن در رده سنی نونهالان و امین خانی گودرزی و رضا بیرانوند با 15 سال سن در رده سنی نوجوانان وزنه زدند.

مهدی بیرانوند در رده سنی جوانان و غلامرضا ترابی، سامان سهرابی و ابراهیم رشنو و وحید محمدی نیز در رده سنی بزرگسالان به نبرد با وزنه های پولادین پرداختند.

این تیم درمجموع با کسب پنج مدال طلا، سه نقره و دو برنز و با اجرای نمایش زیبا از تکنیکهای وزنه برداری جمعیت حاضر در سالن مسابقات ابهر را به شور آوردند و تیم ابهر میزبان مسابقات نیز عنوان دوم این مسابقات را کسب کرد و تیم تاکستان نیز سوم شد.

در دسته 52 کیلو گرمحسن رضایی مقام دوم؛ دسته 56 کیلو گرمامین آصفی مقام سوم، علیرضا گرامی پور مقام دوم؛ دسته 62 کیلو گرم مهدی بیرانوند مقام اول؛ دسته 69 کیلو گرمغلامرضا ترابی مقام اول؛ دسته 77 کیلو گرم سامان سهرابی مقام اول، رضابیرانوند مقام دوم؛ دسته 85 کیلو گرمابراهیم رشنو مقام اول؛ دسته 94 کیلو گرم امین خانی گودرزی مقام اول، دسته 105کیلو گرم وحید محمدی مقام سوم از جمله اسامی مدال آوران رشته وزنه برداری هستند.

گفتنی است، باید از زحمتکشان وزنه برداری پاکدشت از جمله ابراهیم رشنو و سامان سهرابی که در آماده سازی این تیم قدرتمند تلاشهای زیادی داشته باشند، تقدیر کرد.